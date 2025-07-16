現貨交易手續費是指在買賣加密貨幣現貨時支付的費用。不同交易平臺的現貨交易手續費有所不同。通過比較不同交易平臺的現貨手續費費率，選擇費率相對較低的平臺可以降低交易成本。 MEXC 平臺現貨手續費 1. 正常情況下現貨手續費 MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.05%。 對於一些熱門交易幣對，MEXC 目前仍保持交易 0 費率。這些幣對包括：現貨交易手續費是指在買賣加密貨幣現貨時支付的費用。不同交易平臺的現貨交易手續費有所不同。通過比較不同交易平臺的現貨手續費費率，選擇費率相對較低的平臺可以降低交易成本。 MEXC 平臺現貨手續費 1. 正常情況下現貨手續費 MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.05%。 對於一些熱門交易幣對，MEXC 目前仍保持交易 0 費率。這些幣對包括：
新手學院/新手指南/現貨/持有MX享現貨...續費50%優惠

持有MX享現貨交易手續費50%優惠

2025年7月16日MEXC
0m
MX Token
MX$2.1857+1.56%
Taker Protocol
TAKER$0.005015-6.12%
瑞波幣
XRP$2.5302+8.74%
USDCoin
USDC$1.0002+0.02%


現貨交易手續費是指在買賣加密貨幣現貨時支付的費用。不同交易平臺的現貨交易手續費有所不同。通過比較不同交易平臺的現貨手續費費率，選擇費率相對較低的平臺可以降低交易成本。

MEXC 平臺現貨手續費


1. 正常情況下現貨手續費


MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.05%。

對於一些熱門交易幣對，MEXC 目前仍保持交易 0 費率。這些幣對包括：XRP/USDT、XRP/USDC。

2. 持有 MX 享現貨交易手續費 50% 優惠


如果您是 MX 的Holder，您連續 24 小時 MX 現貨持倉數量 500 枚以上（包含500枚），即可享受現貨手續費 50% 優惠。

您賬戶中持有 MX 的數量以平臺快照為准，每天會隨機三個時間點進行快照，其中最小數量會作為當天是否達標的判斷。當數量和天數滿足條件後會在第二天的 00:00（UTC+8）自動開始享受，數據統計可能會有延遲。


3. 開啟 MX 抵扣的現貨手續費


如果您在進行現貨交易前，開啟 MX 抵扣功能，可以享受 20% 的優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。

在 MEXC 官方首頁最下方，點擊【費率】進入交易費率頁面。在費率頁面，點擊【獲得高達‎50%手續費優惠】，點擊手續費20%優惠右側的【立即開啟】進行設置。


需要注意的是，當您既滿足 MX 持倉的手續費優惠條件，同時也開啟了 MX 抵扣手續費的功能時，平臺會優先為您選擇更高比例的優惠折扣，即優先享用 MX 現貨持倉優惠。持有 MX 現貨享受的手續費折扣與 MX 抵扣無法同時享用。

如果您不滿足 MX 持倉折扣規則，且開啟了 MX 抵扣手續費的功能，平臺會使用 MX 抵扣規則計算您的現貨交易費率。

4. 不同條件下現貨手續費率對比


針對以上提到的不同條件下的現貨交易手續費，匯總如下：

默認費率
MX抵扣費率
MX持倉優惠費率
掛單方（Maker）
0%
0%
0%
吃單方（Taker）
0.05%
0.04%
0.025%

關於 MEXC 的交易費率的更多詳情，您可以在 https://www.mexc.com/zh-TW/fee 頁面查看。不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金