持有MX享現貨交易手續費50%優惠





現貨交易手續費是指在買賣加密貨幣現貨時支付的費用。不同交易平臺的現貨交易手續費有所不同。通過比較不同交易平臺的現貨手續費費率，選擇費率相對較低的平臺可以降低交易成本。













MEXC 平臺的現貨交易費率，掛單方（Maker）費率為 0%，吃單方（taker）費率為 0.05%。





對於一些熱門交易幣對，MEXC 目前仍保持交易 0 費率。這些幣對包括：XRP/USDT、XRP/USDC。









如果您是 MX 的Holder，您連續 24 小時 MX 現貨持倉數量 500 枚以上（包含500枚），即可享受現貨手續費 50% 優惠。





您賬戶中持有 MX 的數量以平臺快照為准，每天會隨機三個時間點進行快照，其中最小數量會作為當天是否達標的判斷。當數量和天數滿足條件後會在第二天的 00:00（UTC+8）自動開始享受，數據統計可能會有延遲。













如果您在進行現貨交易前，開啟 MX 抵扣功能，可以享受 20% 的優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。





在 MEXC 官方首頁最下方，點擊【費率】進入交易費率頁面。在費率頁面，點擊【獲得高達‎50%手續費優惠】，點擊手續費20%優惠右側的【立即開啟】進行設置。









需要注意的是，當您既滿足 MX 持倉的手續費優惠條件，同時也開啟了 MX 抵扣手續費的功能時，平臺會優先為您選擇更高比例的優惠折扣，即優先享用 MX 現貨持倉優惠。持有 MX 現貨享受的手續費折扣與 MX 抵扣無法同時享用。





如果您不滿足 MX 持倉折扣規則，且開啟了 MX 抵扣手續費的功能，平臺會使用 MX 抵扣規則計算您的現貨交易費率。









針對以上提到的不同條件下的現貨交易手續費，匯總如下：



默認費率 MX抵扣費率 MX持倉優惠費率 掛單方（Maker） 0% 0% 0% 吃單方（Taker） 0.05% 0.04% 0.025%





關於 MEXC 的交易費率的更多詳情，您可以在 https://www.mexc.com/zh-TW/fee 頁面查看。不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。