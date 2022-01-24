普通模式進行杠桿交易

與自動模式不同是，在普通模式下，您需要手動借幣還幣來進行杠桿交易。

1. 擔保資產成功轉入杠桿賬戶後則可進行借幣操作，您可在「普通模式」下找到【借幣】按鈕手動借幣。

2. 點擊交易面板中的【借幣】按鈕，打開借幣彈窗。系統將基於轉入的本金數量，顯示一定倍數的可借數量，您可根據自身需要借幣的數量申請。



借幣完成後您可以可用余額中看到，您所借到的代幣。例如，此時已成功借入0.01個BTC，由此您可以進行杠桿交易，將借入的BTC進行出售。或者您也可以借入更多的USDT，以杠桿購買更多的BTC。

1、當您想要結束借款關系時，您可在「普通模式」下找到【還幣】按鈕手動還幣。

2、點擊【還幣】按鈕進入歸還界面，輸入歸還數量，核實無誤後點擊確定按鈕即可。與自動模式不同的是，系統不會自動幫您買入或者賣出幣種來支付利息，當可用數量不足以歸還借幣數量與利息時，還請及時在杠桿賬戶轉入應還幣種。

在普通模式下，您可以在交易前，就非常清楚的了解借入的幣種和數量。不過，也需要提醒您請及時手動歸還借幣與利息，避免因遺忘造成的資金損失。

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