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如何使用不同訂單模式下單?

2022.01.24 MEXC
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您可以在下單區域選擇以下這些訂單：

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限價訂單

限價單允許用戶設定委託價格，訂單將以委託價格或比委託價格更優的價位成交。

提交限價單時，如果盤口內已經有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，限價單將會馬上以當前最優可成交價格成交。 如果盤口內沒有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，該限價單將會進入盤口中等待成交，提高市場深度。

限價單的優勢在於能夠保證在指定的價格成交，但也有訂單未能成交的風險。

 

市價訂單

市價單將以當時盤口中現有的最佳價格進行成交，不需要自己設定價格，可以使得訂單快速成交。 儘管市價單保證了訂單的執行，但無法保證執行價格，因為市場價格可能快速波動。 當使用者需要快速入場來捕捉市場趨勢時，一般會使用市價單。

 

止盈止損訂單

止盈止損訂單設置有觸發價，當市場最新價格觸及到觸發價格時將會發生觸發價後普通限價訂單。

 

舉例說明

mceclip1.png

假設以上為當前BTC的盤口價格，紅色為賣盤，綠色為買盤。

限價單：如果用戶想要以限價單60,000.00 USDT購入0.1個BTC，則用戶需要等待市場有其他低於60,000.00 USDT的賣單出現。

市價單：如果用戶想要以市價單購入0.1個BTC，則用戶的成交價格，將會是市場最優價格，即60,004.17USDT。

止盈止損單：如果用戶想在市場價達到65,000USDT時，以66,000USDT賣出0.1個BTC止盈。則可以設置觸發價為65,000USDT，限價為66,000USDT。

當市場最新成交價為65,000USDT時，該在66,000USDT賣出0.1個BTC的會被放入盤口，等待成交。

 

總結

MEXC提供多種下單模式，旨在為使用者提供最優質的服務，使用者可以使用最合適的訂單模式進行下單，以使得收益最大化。

 

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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