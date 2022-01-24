合約交易名詞解釋作為一種金融衍生品也隨時加密貨幣世界的發展，進入到加密貨幣的市場。 其可以用來放大本金攫取利潤，或用來作為對沖風險的工具。 MEXC已支持100多種合約交易對，甚至是首發或獨家合約交易對，來滿足使用者的需求。 不過，對於一些初級投資者來說，合約交易的門檻還是比較高的，會比較難以理解其中的操作。 那本文將讓您了解什麼是合約交易。

合約交易是指交易買賣雙方約定按指定價格，對某種資產進行交易的合同。 投資者可以通過「買入做多」合約來獲取加密資產價格上漲的收益，或通過「賣出做空」 合約對沖加密資產下跌的風險，或通過套期保值的方式實現風險規避，或利用套利模型穩定賺取利潤。

合約交易可以通過槓桿將本金放大，槓桿的存在，使得加密貨幣在本身具有較高投資風險的基礎上，又將其收益和風險都隨之放大。 新使用者需要在瞭解合約交易基本情況后謹慎操作。

槓桿：僅用小资金即可獲得大量的资金利用效果。 借助槓桿作用，您可以放大微小的價格變動，以此獲得收益。 在MEXC，用户最高可以使用125倍杠杆。

流動性：加密合約市場流動性極強，日交易量達數万億美元。 流動性市場的風險較小，因為交易者可以以最小的滑點輕鬆開倉和平倉。

多樣化交易策略：交易者可開發複雜的交易策略，例如做空、套利、网格交易等，来获得更高的利润。

第一步，開通合約帳戶。

登入MEXC官網，在頂部功能表欄下選擇【合約交易】

進入合約交易頁面后，仔細閱讀風險提示並同意后，成功開啟合約交易。

第二步，頁面介紹。

在開倉前，請先確認您的開倉模式，您可以在右上角設置內，選擇單向或者雙向持倉模式。

此外，您還可以設置保證金模式為全倉或者逐倉，並調節槓桿倍數。

MEXC提供最高125倍合約槓桿，請謹慎使用高槓桿，槓桿倍數越高，風險越大。

MEXC提供上百種熱門幣對的合約產品，您可以點擊左上角選擇您希望交易的合約。

U本位合約是正向合約，用USDT作為保證金，結算盈虧使用USDT。 幣本位合約是反向合約，使用對應的加密貨幣，如BTC作為保證金，結算盈虧也使用BTC。

如您希望交易U本位合約，您可點擊「划轉」，從幣幣帳戶內轉USDT進入合約帳戶。

第三步，下單開倉。

假設我們在BTC價格為50,000 USDT的時候，以100USDT為保證金，使用10倍槓桿下單。

您可以選擇使用張數下單，或者與現貨交易一樣選擇幣數下單，

輸入價格50,000，數量0.02個BTC，點擊買入/做多，

等訂單成交后您將有0.02個BTC的做多倉位。

您可以在頁面下方即時查看您的持倉信息，例如當前倉位的持倉量、預估強平價格，未實現盈虧，在這裡您还可以通過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。

第四步，平倉合約。

您可以在持倉資訊處直接進行市價平倉，或限價平倉。

也可以通過下單區域平倉，單向模式下請記得勾選「僅減倉」，

雙向模式下您僅需切換到「平倉」。

若BTC價格上漲10%，至55,000USDT。

您可以選擇市價賣出合約進行平倉，輸入數量0.02個BTC。

成交後，您帳戶內餘額變為200USDT，因此您將獲得100USDT利潤（不計資金費率及手續費）

您可以在合約頁面導航欄-模擬盤位置進入模擬盤，提前體驗交易。

合約交易在傳統金融中是專業玩家的領域，而在加密貨幣市場中，合約的使用非常普遍。 您可以通過繼續閱讀MEXC成長學院其他合約相關文章，學習合約交易知識和技巧，在合約交易中成長。

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