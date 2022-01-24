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逐倉和全倉的區別

2022.01.24 MEXC
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逐倉和全倉是兩種不同的保證金模式，您可以在交易頁面選擇槓桿倍數和不同的保證金模式。 槓桿倍數與逐倉的倉位保證金及全倉的初始保證金有關。1596522008246780.png

在雙向持倉模式下，您需要對做多和做空分別設置槓桿倍數。

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在單向持倉模式下，您只需設置一次槓桿倍數。

 

逐倉模式

在逐倉模式下，倉位保證金為固定值。 開始為起始保證金，後續可以通過調整槓桿，風險限額等方式來改變保證金數量。 當保證金餘額低於維持保證金時，則會觸發強制平倉。 此時，倉位保證金的金額，就是使用者所需承擔的最大損失。

逐倉倉位保證金 = 開倉數量*開倉均價 / 槓桿倍數

假設您以50,000USDT的價格買入BTCUSDT合約0.1個BTC的倉位， 起始槓桿倍數是25x，

則其逐倉倉位保證金為：50,000*0.1/25=  200USDT

若受價格波動影響，用戶所持倉位强平時，只會虧損該方向持倉的保證金金額，不會影響該合約賬戶中的其他資金。

 

全倉模式

在全倉模式下，用戶帳戶的所有餘額均作為倉位保證金使用。 用戶可以設置多個合約下的倉位為全倉模式，所有設置全倉模式的倉位均可共用賬戶餘額作為保證金。 但盈利倉位中的未實現盈虧部分，不能作為其他倉位的保證金。

全倉初始保證金 = 開倉數量*開倉均價 / 槓桿倍數

全倉倉位保證金 = 全倉所有餘額

假設您以50,000USDT的價格買入BTCUSDT合約0.1個BTC的倉位，全倉槓桿倍數是25x，全倉資金為1,000USDT

則其全倉初始保證金為：50,000 * 0.1 *25%  =  200USDT

不過其倉位保證金依舊為1,000USDT。

單個合約賬戶中的所有可用資金都視作可用保證金，當倉位虧損超過了賬戶餘額才會強平。

 

總結

逐倉和全倉提供了兩種不同的保證金模式。 逐倉的倉位保證金為固定值，更好控制，全倉的倉位保證金為全部合約帳戶內資金，更簡單易懂，使用者可以根據自己的需求靈活選擇。

 

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