強制平倉是指當保證金達到了維持保證金的水準，倉位必須被平倉，並且您將損失所有的維持保證金的事件。 當合理格觸及強平價格的時候，強制平倉就觸發了。

強制平倉使用合理價格。MEXC使用合理價格的方法來避免由於缺乏流動性或市場操縱而引起的強制平倉。

風險限額要求倉位越大需要的保證金水準更高。合约倉位大的時候一旦觸發強平。 可能出現無法安全強平的風險，從而對市場產生影響，而MEXC的強平引擎可以使用更多的保證金來有效的大量平倉。

如果強平被觸發，MEXC將取消該合約的所有未成交委託，以釋放保證金並保持倉位。 其他合約的委託不受影響。MEXC使用部分強平方法，此方法會自動嘗試減少維持保證金要求而避免全部倉位被強平。

以下將透過實際計算範例計算出相關的強平價格（不考慮手續費等因素 ）

強平條件：倉位保證金+浮動盈虧< = 維持保證金;

多倉：強平價格=（維持保證金-倉位保證金+開倉均價x 數量）/（數量）;

空倉：強平價格=（開倉均價x數量-維持保證金+倉位保證金）/（數量）;

假設您以50,000USDT的價格買入BTCUSDT合約0.1個BTC的倉位， 起始槓桿倍數是25x，且為多倉

維持保證金=50000*0.1x0.4%=20USDT

倉位保證金=50000*0.1/25=200USDT;

多倉強平價格=(20-200+50000x0.1)/(0.1)=48,200 USDT

逐倉模式下，就如上述公式計算強平價格，倉位保證金即逐倉的保證金金額，不過您可手動添加保證金减少風險。

全倉模式下，將會把使用者所有可用餘額，用作倉位保證金。 但需要注意，全倉模式下，用戶虧損的可用餘額將不會作為其它全倉倉位的的保證金。

通過手動增加倉位保證金后，將會增加強平價格與開倉價格的距離。所以當用戶風險比較大的時候可通過手動增加保證金來降低強平風險。

MEXC合約對於交易帳戶使用風險限額，這樣可以減少巨大強制平倉發生的可能性。 隨著倉位的增加，維持保證金和起始保證金要求也會提高。 保證金率將隨著風險限額的改變而提高或降低。

您可在這裡查看和更改您的風險限制。

請您在交易合約的時候密切關注強平價格的變動，及時添加保證金，以避免強平帶來的不必要的損失。

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