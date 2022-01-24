指數價格，合理價格和最新成交價的區別

用戶在合約交易介面中會遇到三個名稱的價格，即指數價格、合理價格和最新成交價，那這三個價格到底有什麼含義和差別呢？

您可以在合約交易頁面中看到三者的位置，通常三者會處於非常接近的狀態。

指數價格是MEXC選擇三家以上的主流交易所現貨價格，並分別給予不同權重成分，計算而得。

最新成交價是MEXC合約交易中盤口即時成交的價格。

合理價格是MEXC 合約採用獨特設計的價格標記系統，合理價格等於標的指數價格加上隨時間遞減的資金費用基差，以避免在高槓桿產品上發生不必要的強制平倉。 合理價格主要用於帳戶盈虧和清結算的計算，即是通過合理價格，而非最新成交價來決定是否會被平倉或減倉。

資金費用基差率 = 資金費率 * （至下一個繳付資金費用的時間 / 資金費用時間間隔）

合理價格 = 指數價格 * （1 + 資金費用基差率）

這三種價格都是為了給使用者提供更好的交易資訊，您在設置止盈止損的時候，也可以根據這三個不同的基準價來進行下單，以獲得您希望達到的效果。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。