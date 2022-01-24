加密貨幣的市場走向遵循金融市場的規律，兩者都會根據市場的供需關系和宏觀、微觀的環境影響產生不同的市場反饋，每一個單獨的加密資產都相當於傳統金融市場中的一只股票，擁有自身的行情特點和背後獨特的價值支撐。因此，根據市場的走勢通過經驗、消息總結、操作嘗試可以形成基於基本面、消息面、技術面的分析規律，進而對市場行情形成較為準確的預測。

本文將為投資者簡述基本面分析的基本概念、特點及使用方式。

基本面分析是通過對市場基本走勢發展進行分析的一種方法，更多地依賴客觀事實和已經發生的既定數據，通過對過往數據的分析來確定未來行情的一種方式。基本面分析是投資者在了解並熟練掌握K線規律之後，進行更為宏觀的確定投資方式的基礎方式。

在加密貨幣交易領域，基本面信息包括宏觀的全球金融環境（對幣圈的影響）、項目所屬領域的未來前景等；微觀基本面信息包括項目團隊背景、白皮書分析、產品兌現進度、融資情況、社群運營情況、用戶數量、持幣地址數、市值分析、盈利情況等。

基本面分析的要素及意義 宏 觀 全球金融環境 掌握宏觀經濟下對幣市漲跌產生的具體影響 項目領域未來前景 掌握項目賽道的發展從而製訂短、中、長期投資策略 微 觀 基 本 面 項目團隊背景 掌握項目團隊的技術實力、資本關系確定項目是否具有投資價值 白皮書分析 分析代幣的經濟模型，項目邏輯合理性、亮點以及未來規劃 產品兌現進度 分析項目兌現風險和自身投資策略調整 融資情況 分析資本認可程度及項目是否有進一步發展的空間 社群運營情況 掌握項目在用戶層面的生態搭建情況 用戶數量 掌握項目的實際參與者情況與生態潛力 持幣地址數 掌握項目在更多投資人眼中是否具有投資價值 市值分析 掌握項目目前運營情況及中長期預期 盈利情況 比較投入產出比決定清倉、重倉等投資策略

投資者在進行基本面分析時需要註意的有兩點：

1. 基本面分析是隨著市場走勢的不斷變動而不斷變化、修改分析結果的。在加密貨幣領域中，交易為7*24小時不間斷交易，並不存在階段性停滯，因此不存在階段性行情。因此，基本面分析絕對不能量化。盲目的量化基本面分析結果，極有可能踏空或虧損。

2. 基本面分析並非單獨存在，需要與消息面、技術面分析結合使用。在實際操作中，如果單獨看某一個幣種的短期行情盲目確定基本面結果，而忽略宏觀環境的影響也會導致踏空和投資失誤。

優勢：基本面分析是投資者能夠快速掌握的市場行情分析方式之一，通過基本面分析，投資者能夠更加準確和宏觀的掌握單個幣種的基本信息，對中長期投資者而言，是進行市場預測和投資實踐的入門級方式。

缺點：基本面分析不能量化，因此任何一次基本面分析的結果都不具有時效性，因此無法在單獨使用基本面分析時得出完全準確的未來行情預測結果。因此，基本面分析只能看到幣種的宏觀走勢，而無法精確預知短期行情，這也是基本面分析只適合中長期投資的原因之一。

在基本面分析的實際使用過程中，需要更為全面地了解幣種的基本信息，信息了解得越詳細，對宏觀走勢和微觀經濟的了解就越清晰。

以BTC為例：

我們可市場中的地位和歷史走勢、中長期價格最高點和價格變化幅度。以在MEXC的幣種項目詳情中看到該幣種的發行時間、發行總量、流通總量、發行價格、白皮書、官網等信息，先確定BTC在加密

再以最新盤口數據和實時成交數據確定微觀經濟變化。

通過項目詳情信息可以看到BTC發行總量為2100萬枚，目前流通17,834,087枚，發行價0.0025USDT。並可以通過市場消息得知BTC在加密貨幣領域中的絕對領先地位。

再通過實時盤口和最新成交價格確定BTC的當前行情，計算發行至今(42,211USDT)總升值幅度約1680萬倍。

通過月度為單位的K線圖獲知BTC在近期及中長期宏觀市場中的表現，可知從2020年年中至2021年年末為大幅上漲趨勢，2022年年初為宏觀調整趨勢。

之後再以活躍地址數，總市值，總鎖倉價值，交易數量和交易手續費等基本數據和信息的分析確定是否能夠在中長期對其進行投資。

當然，在實際使用過程中可以使用更簡單的計算公式得出宏觀結果供參考、對比，繼而確定選擇某個幣種進行投資。

在獲知多個幣種的總市值（P）、總鎖倉（TVL）等簡單信息後可以計算P/TVL比率來簡單對比，從而獲知哪個幣種更具升值空間。

例如：

P/TVL值越小表明該資產存在的升值空間越大 A幣 B幣 C幣 總市值（P) 10億美元 5億美元 5億美元 總鎖倉量（TVL) 1億美元 1000萬美元 4億美元 P/TVL 10 (10億/1億） 50 (5億/0.1億） 1.25（5億/4億） 計算公式：比率（P/TVL）＝總市值（P）÷總鎖倉（TVL）

（註意：P/TVL比率只能用作參考，不具任何決定性投資信息價值）

通過P/TVL比率結合市場價值對已實現市值比率（MVRV），庫存流量比率，項目白皮書，項目團隊背景，競爭對手表現等確定投資方向及投資方式。

基本面分析能夠幫助新手投資者迅速形成對市場和某個幣種的基本認知，學會分析幣種優劣和行情表現情況，通過不斷對市場基本面進行分析能夠讓投資者迅速掌握宏觀市場的投資分析方法，更快速地了解市場運行規律，從而獲得更高效的投資收益。

然而，我們也需要看到基本面分析也有其局限性，投資者應結合多種分析方式進行綜合合理的交易策略，單純靠基本面分析得出的市場趨勢結果不能完全準確的呈現市場行情走向。

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