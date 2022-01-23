K線圖這種圖表源起於日本德川幕府時代，由日本人本間宗久發明，最早用於記錄米市行情。後來被美國著名的K線技術分析專家史蒂夫·尼森引入西方並出版了《日本蠟燭圖技術》中，並在20世紀全球金融數字化時代在全球廣泛應用。

K線圖通過每個時段的開盤價、收盤價、最高價、最低價形成的蠟燭圖進行串聯繪製而成的,根據其不同的結構形狀分為實體線、陰線、陽線、上影線、下影線等不同的概念.

通過K線圖，我們可以直觀看到標的趨勢的強弱、買賣雙方力量平衡的變化，並且通過相關信息預測後市的走向。

陽線為綠色，陰線為紅色，K線就是蠟燭圖進行串聯形成的市場反饋圖表，

每個蠟燭圖都表示在限定交易時間段之內（1分鐘、1小時、1天）的交易情況，在主流數字資產交易領域中，如果限定時間內收盤價低於開盤價，那麼就代表資產價格下跌，蠟燭圖表現為紅色；如果限定時間內收盤價高於開盤價，那麼代表資產價格上漲，蠟燭圖表現為綠色。

蠟燭圖由蠟燭實體和上影線與下影線組成，其中，實體代表成交、影線代表價格。

優勢: K線本質上是把價格時序分段記錄以消除小幅價格變動帶來的噪聲。通過參考直觀可視化的K線，新手投資者可以製定更穩健的短期中期交易策略，並以此來達成自己的投資目的。

缺點: K線圖也是存在缺陷的.由於K線圖技術是在20世紀初直接引用過來的,發展並沒有很成熟.加上繪製的過程其實是比較複雜的,尤其是在行情波動比較劇烈的時候,對於K線圖的點位選取以及形成過程比較複雜,雖然在交易軟件中都會自動繪製,但是這也加大了人們的分析難度.所以對於K線圖技術分析人們還在進一步的完善中.

蠟燭實體之上的線為上影線、蠟燭實體下的線為下影線，不同的影線和實體長度相互組合即可以線反應市場不同的交易情況。

①紡錘線（等長上下影線）: 這種實體很小、上下影線長度相等的線形稱為紡錘線,這種K線形成的原因是市場儘管有著上升的趨勢，但由於實際成交量較小，在最高價和最低價之間缺乏更為頻繁的價格商討空間導致的。在我們日常的交易過程中，沒有價格的商討就代表沒有更多的投機空間，那麼就直接表現為市場缺乏上升或下降的力量,一般此時市場正在進行盤整。

K線圖通過每個時段的開盤價、收盤價、最高價、最低價形成的蠟燭圖進行串聯繪製而成的,根據其不同的結構形狀分為實體線、陰線、陽線、上影線、下影線等不同的概念.

②倒垂線（赤腳上影線）：開盤價等於最低價，通常出現在下跌趨勢地板，賣出力量耗盡，未來走勢有可能有反彈跡象。其市場原理表現為一段時間內市場已經不再對價格向下進行探討，證明在廣泛的參與者心目中已經到達了所有人心目中的低點，廣大共識形成的谷底已經出現。

③禿頂下（短）影線：此時未來資產價格還有進一步下探空間。這種情況形成的原因是市場正在對價格進行進一步的試探，買方和賣方正在對價格進行博弈，而此時的買方無疑佔據主動權，嘗試以更低的價格試探賣方。如果試探成功，那麼下一個K線應該會出現短上影線的上漲K線（代表賣方試圖保留當前價格）或長下影線的下跌K線（表示買方不滿足於現有價格，仍對其價格進行進一步試探）。

④十字星線：十字星是指收盤價和開盤價在同一價位或者相近，沒有實體或實體極其微小的特殊的K線形式，雖然十字星線也可以分為陰線或陽線，但由於價格差別微小，因此並無實際意義。

但十字星線出現本身是成交量的停滯和價格博弈停止的象徵，其本身所處的位置決定了市場的階段性走向，因此十字星在底部時，意味著長期的低迷市場進入尾聲，可能進入上漲趨勢，被稱為“希望之星”。而當十字星線出現在市場頂部較高價位時，意味著上漲勢頭的停滯，可能進入下跌趨勢，被稱之為“黃昏之星”。

⑤實體線，也叫“光頭光腳”線，指市場開盤之後呈現純粹行情的情況形成的蠟燭圖。在向上的行情中，即綠色實體線中，代表開盤就是最低價，然後一路走高，市場並沒有對價格提出異議；紅色蠟燭圖實體線代表開盤後一路走低，開盤即是最高價，市場對下跌趨勢沒有任何挽救措施。

K線的基本形態並不多，但兩個或兩個以上蠟燭圖形成的市場信號就非常之多了，每一個形態形成的市場涵義都是不同的。包括紡錘線、白三兵、三隻烏鴉、啟明星、吞沒形態等等，投資者可以根據不同的K線形態制定出更加完美的投資策略。

對於新手投資者來說，從最基本的K線認知入手，才能準確把握市場行情。

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