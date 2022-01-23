什麽是移動平均線MA

數字貨幣的市場走向遵循金融市場的規律，兩者都會根據市場的供需關系和宏觀、圍觀的環境影響產生不同的市場反饋，每一個單獨的加密資產都相當於傳統金融市場中的一只股票，擁有自身的行情特點和背後獨特的價值支撐。因此，學習市場分析方式，根據交易平臺的提供的數據進行分析，可以對市場行情形成較為準確的預測。

本文將為投資者簡述移動平均線（MA）的基本概念、特點及使用方式。

移動平均線是統計分析的方法，它是將一定時期內的平均資產價格以線性的方式展現出來。加密貨幣領域最常使用的技術面分析移動平均線有三種，5日平均線（MA5）、10日平均線（MA10）和30日（MA30）平均線。在MEXC，分別表現為K線圖中的紅黃藍三條細線，與K線蠟燭圖共同形成最基本的市場表現圖表。

紅色細線表示MA5，即5日移動平均線；

黃色細線表示MA10，即10日移動平均線；

藍色細線表示MA30，即30日移動平均線；

優勢：移動平均線的曲線與K線趨勢線方向一致，能夠消除市場的偶然情況產生的「雜音」，讓投資者能更準確、客觀地看到市場的周期性趨勢情況。紅黃藍三條均線走勢和交叉，也能形成可以量化的市場規律

缺點：移動平均線的變化因為是周期性統計，所以相對遲緩，往往滯後於幣價變化，這是其特性決定的。因此，移動平均線得出的市場預期通常適用於更長的投資周期以及配合其他（RSI指標，MACD指標）指標結合運用。

A.通過平均線預測上漲或下跌訊號

在加密貨幣交易過程中，由於7*24小時的交易特點，因此

采用短期以5日線作為參照標準，預測以周為單位的時間段內的漲跌信號；

中期以10日均線作為參照標準，預測以旬為單位時間段內的漲跌信號；長期以30日均線作為參照標準，預測以月為單位的時間內的漲跌信號。

我們以較為明顯的MA30（MEXC現為藍色細線）作為實例為大家做為演示：

上圖為MEXC 2021年9月~2021年11月BTC的兩個行情關鍵點，K線為1day。

1. 成交價長時間低於均線:從圖中可知，在2021年9月1日至2021年9月24日期間藍色均線均位於所有K線上方，期間，無論最高漲跌價位均未能超過均線。這就表明在9月份成交的現貨並非是上個時段交易者的持有者，交易者的持幣成本大部分位於最低價39621.28美元以下。

隨著近一個月的交易、消耗，這部分人手中的現貨被市場吃掉以後，市場上的低成本現貨被全部買走，高於40000美元的現貨得以被買方認可並交易，行情開始轉好。於是在2021年10月初，幣價開始上漲，更高持幣成本的現貨被認可，持續升高的價格推動市場情緒走向，幣價進一步被推高。

因此，在2021年10月初，幣價開始位於30均線之上時，意味著新的市場上漲行情到來。

2. 成交價長時間高於均線：在2021年10月17日左右，幣價脫離30日均線已經長達半個月，此時市場買方已經逐漸無法承受高額幣價，並尋求價格商討，出現頻繁的降價需求，K線表示為長實體陰線和長下影線。

10月17日之後盡管幣價仍在上漲，但K線下影線越來越長，表示買方對更低價格的需求越來越強烈。直到10月26日左右，交易雙方開始進入價格博弈，進入了近兩周的價格商討階段，期間出現最高幣價記錄（68,999美元），之後幣價進入下跌趨勢並與11月27日之後開始向前一個交易最低價（39,621美元）靠攏。

註意：在具體的MA均線使用過程中要掌握一個原則，那就是MA均線是趨於向K線靠攏的，每當K線與MA均線產生偏離就是上漲/下跌行情的開始，而當行情結束之後，偏離的MA均線必然再次向K線靠攏，通過此原則可以預測宏觀的市場行情和主流幣種的走勢。

B．交叉信號

當兩個時間周期不同的MA線互相交叉的時候，圖表會產生交叉信號。交叉信號代表的是兩個時間段的持幣成本趨同，也就意味著在市場中更多的買方和賣方會采取同一行動。而更多的交易參與會讓市場產生積極或消極的變動。

一般來說，重合的兩個MA均線的代表時間越長，市場行情發生的變動就越劇烈。因此通過交叉分析結合K線指數能顧對投資行為形成參考信息。

A：一般來說，均線交叉位於K線下方時，代表目前幣價較平均成本更高，有可能預示市場上漲。

B：均線交叉位於K線上方時，代表目前幣價較平均成本更低，一般預示市場下跌。

通過利用移動平均線組合分析，新手投資者可以迅速把握相對合適的買點與賣點。新手通過對MA均線的不同形態，不同交叉方式、不同走向的分析，可以準確把握市場狀態，在交易中更容易推測出市場未來走向。

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