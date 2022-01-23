加密貨幣的市場走向遵循金融市場的規律，兩者都會根據市場的供需關系和宏觀、圍觀的環境影響產生不同的市場反饋，每一個單獨的加密資產都相當於傳統金融市場中的一只股票，擁有自身的行情特點和背後獨特的價值支撐。因此，學習市場分析方式，根據交易平臺的提供的數據進行分析，可以對市場行情形成較為準確的預測。

本文將為投資者簡述快速平均線（MACD）的基本概念、特點及使用方式。

MACD指標是由快速均線和慢速均線組成。通過計算快速和慢速均線的差值，顯示成圖標，供投資者參考並研判市場行情趨勢。MACD對於短期市場的小幅波動並不敏感，因此可以過濾掉短期市場信息，在長期投資中準確預測行情走勢。

在抹茶交易平台網頁版中，點擊菜單欄中「fx 」- 「MACD 」,就能看見快速平均線（MACD）指標。

在抹茶交易平臺中，MACD均線被表現為綠黃兩條細線。

優勢： MACD的優點在於其可自動定義出目前市價趨勢指向，避免逆市操作帶來的危險。可以完整預測中長期市場的上漲和下跌趨勢的開始和結束，並避免市場雜音給投資者造成影響。

缺點： MACD穩健的中長期指標。因此，對行情劇烈變化、市場信號頻繁出現時的反應並不靈敏，所以，並不適合高頻交易

與MA均線可以配合K線形態進行分析市場行情不同，MACD均線是過濾掉了市場頻繁波動的噪音形成的，因此更側重於自身形態的分析和預測。

MACD指標的「黃金交叉」與「死亡交叉」

一般來講，MACD的穩健和不靈敏特性使得兩條線並不會發生交叉，而每當兩條線發生交叉，就代表著極為劇烈的市場行情的到來。因此通過交叉分析結合其他指數能夠對投資行為形成參考信息。

黃金交叉

快速均線（紅色）向上穿出慢速均線（黃色）時，兩條線形成的交叉為黃金交叉，一般認為黃金交叉為市場趨勢向好的表現。

死亡叉

當快速均線（紅色）向下穿出慢速均線（黃色）是，兩條線形成的交叉為死亡交叉，死亡交叉一般認為行情有向下趨勢。

以比特幣為例，2022年2月28日的 4小時線圖中出現金叉，BTC 從 38,413暴漲至 周內最高峰 45,296。

2022年3月3日的 4小時線圖中出現死叉，BTC 從 44,346 暴跌至 周內最低峰 37,222。

默认设置MACD（12,26,9）

通常設置為 MACD（12,26,9），這幾乎是所有交易平台中的默認設置。

快速參數多取12日（半個月），慢速參數多取26日（1個月），這是因為股市在早期是一周6個交易日、一月平均26個交易日而如此沿襲下來。

根據這一組參數設定的MACD指標在價格5-30分鐘K線中所能夠帶給使用者的價值並不是很大，通常應用於1小時線，4小時以及日線圖。

也可在抹茶交易平台網頁版中，點擊菜單欄的 「時鐘圖標 」-「MACD 」, 根據個人的判斷與喜好更改快速平均線（MACD）指標。

根據觀察，MACD 在零軸上方或者下方移動。當 MACD 高於此零線時，這意味著 12 天 EMA（由橘線表示）大於 26 天 EMA（綠線）並且該勢頭正在向上移動。當直方圖低於零且條形向下延伸時，情況正好相反。

MACD指標的頂背離和底背離

在市場運行過程中，當資產價格和均線的變化趨於同步，資產價格由於劇烈的上漲/下跌導致起伏幅度較大。而MACD均線由於反應不靈敏導致其均線位置未能跟隨資產價格起伏變化。

進而出現MACD指標與資產價格產生背離的情況，圖標表現為MACD均線處於下降趨勢。

頂背離：當MACD均線指標（藍、紫兩根指標線）處於下降趨勢，此時的市場K線有可能正在大幅上漲，這種行情現象叫頂背離，頂背離一般意味著上漲缺乏基礎交易量的支撐，暗示大規模、大幅度的向下行情出現，背離程度越高則行情波動越劇烈

底背離：當MACD均線指標（藍、紫兩根指標線）處於上升趨勢，此時的市場K線有可能正在大幅下跌，這種行情現象叫底背離，底背離一般意味著目前市場對該資產的估價過低，暗示大規模、大幅度的向上行情出現，背離程度越高則行情波動越劇烈。

MACD是較為常見的投資工具，在中長期投資策略的製訂過程中有著重要的參考意義。但對於短期行情波動和突發行情並不敏感，因此，在使用MACD均線作為投資參考時，也需要綜合考慮消息面和短期技術面的指標。

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