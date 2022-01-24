區塊鏈到底是什麽？別說剛接觸加密貨幣的用戶一頭霧水，就算是很多混跡於幣圈的資深交易者恐怕也說不出清楚。沒關系，通過本文相信會讓大家快速明了地掌握區塊鏈有關知識。

首先，區塊鏈（Blockchain）是一種遵循新型去中心化協議系統，也就是分布式數據庫系統，可用來存儲區塊中的確認交易的永久性記錄，如同賬本一樣。當用戶通過世界各地的計算機來訪 問的用戶記賬的時候會自動有「備份」產生。而我們常說的「塊」其實就是指這種「備份」。每一個備份就代表著一個區塊。每個區塊又通過「鏈」的形式彼此鏈接在一起。而這些區塊鏈上 的數據將不斷增長，並能被互聯網上公眾使用。

區塊鏈核心特征表現在它具備了系統去中心化、可匿名、不可篡改、價值唯一性、擁有智能合約等方面，是一項前景廣闊的數字技術。早在20世紀90年代初，當時的第一個區塊鏈原型就已經 存在，它被用來保護數字文件。由於區塊鏈的實用價值開始被不斷挖掘，近些年，區塊鏈系統開始形成一股科技潮流，孕育了比特幣等為代表的數字加密貨幣出現。因此，大多數加密貨幣網 絡以區塊鏈系統為支持，並實現了永久記錄的去中心化和分配。

當然，區塊鏈運行維護還少不了相應的機製。這些機製中包括了「節點」和「不可逆」。

只有完整的節點才是使用區塊鏈的唯一方法，而區塊鏈的所有規則也都需要節點去遵循。

區塊鏈的交易本質上是點對點。這個點指的就是節點，世界各地的每臺計算機參與到區塊鏈網絡時都能成為節點。每一個獨立的節點都維護著區塊鏈的副本，讓區塊鏈網絡的功能性和安全性 得以維護。所以，節點被認為是區塊鏈系統能夠獲得去中心化和耐審查的基礎餌而關鍵的機製。

「不可逆」主要表現在區塊鏈上的已經記錄的數據不可篡改。能做到這點是因為區塊鏈系統是建立在一個工作量證明（POW）的共識機製之上的，這才確保了網絡功能的持續性。如果有用戶節點上的用戶打算破壞該系統，這時共識機製就會迅速發揮作用來阻止。「不可逆」也因此成為金融系統開發過程中的采用技術方面一個必須機製。

區塊鏈優勢

相較於其他網絡環境，區塊鏈這樣的去中心化的網絡安全性得到了很大程度的提升保障，畢竟該網絡上每個參與者只維護著一份數據副本。而且它們的運行是實時同步的。這使得傳統互聯網 黑客入侵這些網絡的成本和難度增加了——攻擊區塊鏈網絡讓黑客需要先提供至少50%的貢獻數據。這也是為什麽說區塊鏈是最安全的數據庫之一。它的設計初衷之一就是為了避免記錄被更改 。更何況該系統受到哈希加密保護，這進一步增強了其阻止黑客入侵的能力。

當然，區塊鏈的使用範圍不止於此。不只是金融行業，其他許多不同的行業都可應用區塊鏈網絡技術。特別是該系統來維護其數據存儲的完整性，通過消除人工流程幹預讓效率提高，並通過 消除中間商來讓成本降低。

區塊鏈劣勢

技術劣勢：不得不承認的是，區塊鏈有關的技術還處於研究探索階段，距離大規模地投入市場落地還有一段距離。專利雖然在手，但真正出現在公眾眼中的區塊鏈有關的產品也還是少之又少 。我們還處於在區塊鏈2.0的時期，想要快速跨越到區塊鏈3.0時期，要走的路還長得很。

經濟劣勢：區塊鏈的經濟劣勢主要體現在金融投機上。目前，加密數字貨幣的投機炒作現象嚴重，割韭菜的現象非常普遍，即便很多交易者在正規專業的加密貨幣交易所如MEXC已獲得了豐厚回報。

還有一點，為了使該技術實現其效益，作為社會經濟關鍵角色的企業首先需要進行投資采用。不過，大部分公司還處於觀望——它們對投資區塊鏈的回報率尚需要驗證。

法律劣勢：區塊鏈天然去中心化屬性、一方面抗拒政府當局監管，另一方面也意味著政府對不能對系統負責。例如，當區塊鏈系統發生漏洞或黑客入侵時，無法向政府方面申請法律保護。

總結

許多專家認為，區塊鏈可以作為一項長期技術進行發展研究，未來的社會將很大程度上受益於此。至少在目前，在那些中間環節信任度低、成本高的項目上區塊鏈所表現的效果已經受到了廣泛認可。

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