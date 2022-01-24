以太坊自身效率低、Gas Fee高的缺陷一直以來都受人詬病。隨著以太坊越來越受歡迎，其用戶和應用不斷增多，資金和流量的進入給以太坊提出更高的要求；同時新公鏈的崛起在獲取大量的流量和用戶，在某種程度上給以太坊造成一定威脅。以上種種因素讓以太坊升級刻不容緩。

以太坊2.0也稱Serenity，簡稱ETH2.0，指的是以太坊升級，旨在解決網絡的可擴展性和安全性問題，從而提高以太坊網絡的速度及效率。2020年4月底推出ETH2.0測試網，並於2020年12月正式上線ETH2.0主網，從此以太坊2.0時代正式到來。

以太坊2.0分以下三個階段：

階段 名稱 時間 解決問題 第一階段 信標鏈 2020年12月1日上線 獨立於以太坊主網的區塊鏈 第二階段 合並（The Merge) 預計在2022年第一或第二季度 將信標鏈與以太坊主網合並 第三階段 分片鏈 預計2022年，具體時間未定 在擴展以太坊網絡方面發揮關鍵作用

信標鏈：信標鏈的引入是為了同步所有的碎片鏈並為所有碎片鏈提供共識。這是一個關鍵組件，也是Serenity引入的第一個組件，以確保碎片鏈之間的信息共享。

分片鏈：在以太坊中，任何想評估以太坊網絡的人都必須通過一個節點，即整個網絡的一個存儲副本來執行某些功能。另一方面，碎片鏈只包含區塊鏈的一個特定部分，減少了節點必須管理的數據量。這就意味著更高的效率。

1、由工作證明（PoW）轉向權益證明 （PoS）

以太坊共識機製是工作量證明，而以太坊2.0將使用權益證明機製。以太坊中工作量證明（PoW）旨在獎勵礦工在區塊鏈上創建和驗證區塊。然而，它限製了其可擴展性，因為隨著區塊鏈的增長，它一直需要更多的計算能力。權益證明（PoS）的引入是為了引入更多的驗證者，即任何擁有至少32個以太坊的人都可以通過驗證和確認交易獲得報酬。

PoS的優勢在於它比PoW更節能，因為它將能源密集型計算機處理與共識算法解耦。這也意味著，你不需要大量的計算能力來保證區塊鏈的安全。

2、以太坊2.0有更好的擴展性

以太坊向來有公鏈之王的美稱，因為很多熱門項目都是在以太坊公鏈上運行的，如2020年夏天爆火的DeFi，以及2021年的NFT、DAO等。這同時也考驗著以太坊上的速度和效率，比如以太坊網絡擁堵和高昂的gas費一直以來被用戶所詬病。原因在於以太坊1.0中，網絡只能支持每秒30筆左右的交易，這導致了延遲和擁堵；以太坊2.0通過實施分片鏈來實現每秒可達100,000次交易，這一增長將解決以太坊擴展性不足的問題。

3、以太坊2.0將更加安全

以太坊2.0的規劃也考慮到了安全性問題。至少需要16,384個驗證人來調用以太坊2.0的存款合約，存入至少524,288 ETH，這使其更加去中心化，因此也變得更加安全。同時以太坊基金會成立專門的安全團隊為以太坊2.0服務，研究加密貨幣中可能存在的網絡安全問題。

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以太坊2.0為在更具安全性的"碎片"上開發應用程序提供了一個更好、更有效的方式。這增加了其可擴展性，因為PoS系統允許更多的驗證者，增加了所有交易的速度。有了更多的驗證者，Gas fee將更加穩定，因而在經濟上更加可持續。

話雖如此，以太坊2.0全面運作的時間表仍不清楚。有了這種不確定性，押註以太坊就變得不那麽吸引人了，因為資金只能在1.5階段啟動前進入。以太坊團隊已經多次推遲了 0 階段的啟動。其他階段出現類似延遲的可能性也不小。

以太坊2.0對1.0的不足做出PoS機製的升級以及深入地引用數據分片、基層的升級改變，相信將會吸引更多的項目和用戶，穩坐公鏈之王的寶座。但是ETH1.0的PoW共識機製生態已經形成一個較大的體系，積累起大量的原生用戶和優秀開發團隊，仍會繼續存在。

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