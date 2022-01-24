Meme（模因）一詞源自於希臘語中意為模仿的"meme"和基因"gene"，意思是它像基因一樣被復製和傳播給他人。尤其是在當今社會，Meme作為社群文化的基本單位承擔起了個體與個體之間中間媒介的角色，同時也是社群成員產生行為的要素。

Meme幣也是一種紀念幣。它在2016年正式上線，是基於在線創造的模因。其初衷是為了構造一個對等開放的網絡，讓這類貨幣成為加密貨幣的替代貨幣。當然，也因為它的價值屬性由買方社 區興趣驅動，其價格波動對比起主流的加密貨幣，如比特幣（BTC）等會更不穩定。比較知名的meme幣包括了狗狗幣（DOGE）和屎幣（SHIB）。它們或因名稱，或因標識都與狗狗元素有關。截 止到20121年11月，二者市值已經分別相較於首發時上漲超過8000%和超過60萬倍。

數百種模因加密貨幣統稱為「模因幣」（meme）或「模因代幣」。最著名的模因幣就包括了大家熟知的狗幣（DOGE）和柴犬幣（SHIB）。meme幣為什麽會有吸引力呢？很多幣圈的新手朋友一 直好奇這個問題。實際上，這類加密貨幣並不比在穩定性方面遠不如比特幣（BTC）等主要加密貨幣。因為Meme幣更多是受到買方的社區驅動的影響。

在2021年，兩只狗狗相關的模因數字貨幣狗幣（DOGE）和柴犬幣（SHIB，也叫屎幣）上線了，自1月開始它們各發行了80次和60萬次。模因幣是由互聯網和社交媒體上的模因文化或笑話激發產 生的加密貨幣。狗狗幣Dogecoin（DOGE）是首個創建的模因幣。DOGE於2013年推出，其靈感來從網紅日本柴犬Doge Meme那裏獲得。 Dogecoin 是一種受 doge meme 啟發的代幣， 首發於2013 年。市值已超過 4 億美元，備受投資者矚目，是繼比特幣、以太幣後又以一個極具投資潛力的熱門加密貨幣項目。

Meme幣能夠受到歡迎原因很多，簡單總結起來主要有兩個。其中偶然性因素無疑更大。尤其是社群文化的情緒煽動、話題的影響性都大大助推了meme幣的聲勢。比如，在2020年 終，"Gamestop(GME)和AMCEntertainment(AMC)這兩只傳奇的模因股票因為機構投資者的關系導致空頭擠壓。一個月後，美國知名社群網站Reddit社區散戶們開玩笑提出要反擊的方案是創造一 個相當於GME當時股票市值的加密貨幣（讓狗狗幣價格上漲100多倍）。誰料這個玩笑竟然成真了。後來特斯拉CEO埃隆-馬斯克在社交媒體的推文讓狗狗幣價格持續走高，五天內漲幅超過2000% ，創下0.73美元/枚的歷史新高。

此外，微軟出身的Jackson Palmer也看好meme幣，他還主動將狗狗幣開發成代幣。

另一個讓meme幣得到普及因素是其低廉的成本。因為這些meme幣的成本大多是幾美分或更少。那意味著MEXC（抹茶交易所）上的交易者幾美元就能持有幾百萬的meme幣。這種感覺與持有一個 硬幣、ETH或BTC的天差地別。

正是有以上兩種因素加在一起才打造出了Meme幣的高位風口。

柴犬幣(SHIB)這種模因數字貨幣一種犬類主題，起名來自日本柴犬。柴犬幣由一位名叫「Ryoshi」的身份神秘的開發者2020年8月在以太坊區塊鏈中創立運行的一種模因加密貨幣。SHIB的總供 應量為1,000萬億枚。首發順利後，Ryoshi將總供應量的50%鎖定於Uniswap中，為柴犬幣流動性打下基礎。值得一提的是Uniswap作為以太坊區塊鏈中的自動化做市商(AMM)協議，也是去中心化 金融(DeFi)領域最成功的項目之一。他把另外500萬億柴犬幣轉給以太坊聯合創建者Vitalik Buterin，而後者將其中90%進行銷毀，並將剩余10%捐給印度新冠肺炎救濟基金。

柴犬幣生態系統。柴犬幣在其生態系統中使用犬類術語。根據「WoofPaper」（白皮書），柴犬幣是由社區推動的項目，專註於創建去中心化加密貨幣。首次推出後，Ryoshi將總供應量的50% 鎖定在Uniswap中，借此創造流動性。Uniswap是以太坊區塊鏈中的自動化做市商(AMM)協議，也是去中心化金融(DeFi)領域最成功的項目之一。

很長一段時間內人們對模因幣的印象並不是很好。尤其是對其實際價值存疑。柴犬幣的出現力圖扭轉這種趨勢。

柴犬幣生態系統為了凸顯犬類主題，柴犬幣在其生態系統中使用犬類術語。根據「WoofPaper」（白皮書），柴犬幣是由社區推動的項目，專註於創建去中心化加密貨幣。柴犬幣由一位名叫 Ryoshi的匿名開發者於2020年創建，目的是將以太坊區塊鏈中的狗狗幣(DOGE)替代。因此，柴犬幣是一種ERC-20代幣，應用前景比較廣闊，並不斷豐富中。

例如柴犬幣擁有應用於名為「ShibaSwap」的去中心化交易平臺。此外，它的路線圖和和生態系統還包括一種名為「柴犬藝術家孵化器」的NFT藝術孵化器、1萬枚「Shiboshi」NFT以外加一款NFT 遊戲——Shiboshi遊戲。

柴犬幣的初始流通供應量為1,000萬億枚。Ryoshi將50%的代幣鎖定於Uniswap以創造流動性，另外50%的代幣轉入以太坊聯合創建者Vitalik Buterin的錢包。然而，Vitalik在收到代幣後決定 銷毀90%，將剩下的10%贈予慈善機構。

2021年註定是犬類主題的加密貨幣大熱之年。相信不少，喜愛寵物的加密貨幣交易者都有不少收獲。柴犬幣(SHIB)成為了市值大幅上漲的幣種之一。截至2021年11月，柴犬幣已經是市值最高 的加密貨幣之一，在CoinMarketCap中排名第11位。就連狗狗幣(DOGE)的風頭也一度奪去。之所以有資格做「狗狗幣殺手」，在社交媒體自帶熱度方面就已經不落下風。這或許是由於柴犬幣的 社區基礎和用戶活躍度高所致。它在Twitter關註人數超過60000，在Telegram組員也達到7.3萬人。伴隨項目的關註度與日俱增，柴犬幣社區規模仍在持續擴大。

特斯拉創始人似乎對模因幣情有獨鐘。不管是、狗狗幣或柴犬幣的暴漲，背後都有該公司CEO馬斯克的身影，所以柴犬幣他也沒放過。2021年日本養老基金前首席投資官水野弘道(Hiromichi Mizuno)同時也是特斯拉獨立董事、在社交推特上發文：「買家賣家者短線交易柴犬幣沒問題，不過對待自己的柴犬寵物狗可要長情。」

馬斯克隨即回應：「沒錯，我正看好一只柴犬。」

用戶可以登錄MEXC（抹茶）等加密貨幣交易平臺，選取SHIB/USDT和SHIB/DOGE等不同交易對買賣柴犬幣。

另外，依托「ShibaSwap」的去中心化交易平臺組成的柴犬幣生態系統，大大方便了用戶可在ShibaSwap交易柴犬幣和其他加密貨幣、「挖掘」Puppy Pools來創造流動性，如此一來所持代幣會 「存入」智能合約，通過柴犬幣和其他兩種 ERC-20代幣 - Doge Killer (LEASH) 和Bone ShibaSwap(BONE)賺取利息。而LEASH這個柴犬幣創造的第二種代幣，也被允許在ShibaSwap中運行。 LEASH的流通供應量為107,646枚，一開始是用來追蹤狗幣價格的彈性供應代幣。但最終，柴犬幣的開發人員決定將LEASH更改為ERC-20代幣。LEASH持有者先把其代幣抵押在流動性資金池中， 賺取LEASH獎勵。BONE是一種治理代幣，其供應量為2.5億枚。接下來，其社區（昵稱為「ShibArmy」）將針對Doggy DAO即將呈交的提案展開投票。」

與此同時，柴犬幣還突破性提出了「柴犬幣藝術家孵化器」這個非同質化代幣(NFT)藝術孵化器。它廣邀全球各地以狗為靈感的藝術家，借助藝術創作把柴犬幣引向NFT市場，推出繪畫、攝影和數字渲染 等藝術品。2021年10月，SHIB團隊在以太坊區塊鏈推出了1萬枚「Shiboshi」NFT，同時宣布即將推出名為「Shiboshi Game」的NFT遊戲，全新的代幣銷毀機製同樣值得關註。當Shiboshi持有 者想要更改NFT名稱時，必須以SHIB支付100美元的費用。而這些費用將被銷毀（意味著發到了SHIB銷毀錢包）。

類似於狗狗幣、柴犬幣這樣模因幣在市場上往往是高度波動的。畢竟它們創建的背景都是在應用價值有限的情況下憑借網上社區的認可和FOMO，一夜之間獲得的人氣。當投資者將註意力轉向下一個模因幣時，它們的價格也 可能會意外地上漲或下滑。

模因幣的另一個特點是它們往往有巨大無限的供應量。例如，Shiba Inu（SHIB）的總供應量為1000萬億個代幣，而DOGE沒有最大供應量，但是也已經有超過1000億個代幣在流通。由於模因代 幣一般沒有銷毀幣機製，巨大的供應量形成了其相對便宜的價格。用戶甚至只要支付1美元，就可以買到數百萬個meme代幣。

一體兩面。眼下Meme幣高估值熱潮的背景多屬於受到了社交媒體及其情緒有關。可炒作和信息強迫癥的結果都是一時的。Meme幣在網絡社區宣傳和受懼怕錯失機會(FOMO)情緒的影響下，往往是一夜成名。然而，當交易者轉投新模因幣時，其價格會發生始料未及的大跌。

不得不承認的是，有相當一部分投資者通過受益於Meme幣消息面發了財，但其中隱藏的金融風險更大——由於市場情緒因素能在一夜之間水漲船高；可當核心投資用戶決定轉向下一個模因幣 時，它們也將面臨意外的下滑！許多入局Meme幣投資者因市場情緒波動而損失慘重的並不在少數。

Meme幣的生命周期往往很短暫，這是因為它們沒有生態和應用的支持，從而讓Meme幣出現了虛假估值。柴犬幣相對與狗狗幣的價值功能性不斷加強。即使如此也無法排除美元量化寬松計劃等政策的影響。總體而言模因幣不穩定性會成為常態。這對新手來講警惕對其持有或交易風險十分有必要。

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