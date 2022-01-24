「元宇宙第一股」Roblox在2021年3月10日成功登陸紐交所，首日大漲54.4%，市值突破400億美元。此後的幾個月裏，元宇宙概念突然火爆，全球科技巨頭紛紛入局，如坐擁全球30億日活的Facebook改名Meta、市值達2.5萬億美元的微軟宣布進軍元宇宙、微軟687億美元收購動視暴雪為搭建元宇宙提供基礎。

為何元宇宙概念突然爆火，能成為全球科技巨頭和投資機構的新寵？跟加密行業又有什麽關系？這就要到從元宇宙的概念及相關應用說起。

基本概念

「元宇宙」一詞最早出自科幻小說家尼爾·斯蒂芬森的著作《雪崩》，這部著作勾勒出了一幅人們通過數字化身在一個虛擬三維空間中生活的景象。在這個被稱為「元宇宙」的虛擬世界裏，有著完整運行的經濟、數據、內容、IP等等，既脫胎於現實世界，又與之平行，且始終在線。在電影《頭號玩家》裏描繪了一個光怪陸離的元宇宙世界——綠洲，人們只要帶上VR設備，就會穿梭在另一個虛擬世界，去做很多現實世界不可能實現的事情。

「元宇宙第一股」——Roblox 根據自身平臺的特點定義了元宇宙應該具有的八個屬性：身份（Identity）、朋友（Friend）、沈浸感（Immersive）、低門檻（Low Friction）、多元化（Variety）、隨時隨地（Anywhere）、經濟系統（Economy）、文明（Civility）。

從本質來看元宇宙就是運用區塊鏈、雲計算、AI、物聯網等新技術創造一個超大規模的可擴展和可交互的3D虛擬環境，用戶可以在其中體驗與其他真實用戶的同步持續交互，每個用戶都擁有獨立的三維呈現，包括身份、歷史、權力、對象、通訊和交易等，這是一個完整人類社會，也將會產生一個完整的閉環經濟系統。

特征

持久化：即把數據保存在可永久保存的儲存裝置中（如磁盤）。

去中心化：對於這個特征，可以用支付系統來做比喻。比如我們要進行轉賬，現有的方法無非是銀行卡或者PayPal等支付方式，但他們的共同特征是都需要一個中心化的機構才能完成轉賬。而對於去中心化來說最主要的差別就是不需要中心化的機構，所有的交互都只需要交互雙方，無需中心的輔助。

在線三維虛擬環境：元宇宙的世界基本是現實世界的鏡像，虛擬環境也就是現實世界的虛擬化產物。

有人說互聯網技術是互聯網時代的「基礎設施」，而區塊鏈技術則是元宇宙時代的「基礎設施」。為什麽這麽說？可以用一個比喻來說明：元宇宙的世界，人工智能是大腦，物聯網是感官，VR/AR是手腳，區塊鏈則是血液系統，將整個世界連起來。區塊鏈契合元宇宙的關鍵點包括：數字所有權證明、價值轉移、公平治理、互操性、數字藏品、創建錢包等。

用戶可在區塊鏈中創建錢包，且無需支付任何款項或提供任何詳情。該錢包可以訪問私鑰，記錄自己所有區塊鏈交易活動或資產，是建立數字身份和所有權證明最安全、最可靠的方法之一。這為在元宇宙世界管理自己數字資產及交易提供便捷方式。

元宇宙作為人類社會的虛擬鏡像，同樣需要社會規則來治理，這種治理應該是公平公開透明的，而區塊鏈已經在這方面有成熟的解決方案和應用。

元宇宙世界需要連接多個項目，這就需要區塊鏈技術提供不同平臺的兼容性，如波卡項目就很好解決這一問題，允許用戶創建可以交互的自定義區塊鏈。

由此可見未來的元宇宙，無論是基礎設施搭建還是軟件應用的運行，都需要區塊鏈技術的支撐。

元宇宙要創建一個可擴展可交互的完整的虛擬世界，需要涵蓋諸多領域，如經濟、社交、零售、娛樂、廣告、文化、旅行和健康等。

1.經濟

DeFi去中心化金融，是基於區塊鏈技術的金融體系，在2020年夏天呈爆發式增長，其各種應用取得很大進展，至今仍保持較高熱度，應用涉及去中心化借貸、去中心化交易所、支付等領域。

2.娛樂

NFT非同質化通證，獨一無二且不可分割，這將成為元宇宙重要的基礎設施。目前NFT 的應用領域涵蓋遊戲、藝術品、收藏品、數字音樂、虛擬資產、身份特征、數字證書等等，像Cryptopunks、Loot等系列NFT作品風靡一時，被大家熟知。GameFi=game+defi+nft，指的是由區塊鏈遊戲Axie Infinity的爆火而吸引外界廣泛關註的以P2E（play to earn，邊玩遊戲邊賺錢）為核心的一種商業模式。Axie 的單日收入曾多次超過王者榮耀的日均收入而備受關註。GameFi成為人們了解元宇宙的窗口，隨著鏈遊的發展，人們對元宇宙的認識也不斷提升。

3.遊戲

遊戲如今最熱門的元宇宙遊戲當屬沙盒（Sandbox）。用戶可以將沙盒遊戲理解為在區塊鏈上運行的「我的世界」（Minecraft）遊戲。這個遊戲內容完全由玩家進行管理，每個玩家也可以參與創作並貢獻優質內容。在遊戲中玩家可以使用Sand作為代幣進行交易。可交易的遊戲內容有：遊戲土地、遊戲素材等。

4.其他

數字地產（MANA）。元宇宙上有很多平臺提供數字地產，如Decentraland是基於VR平臺的元宇宙數字地產項目。同樣的用戶可以在Decentraland世界裏創建，體驗，開發平臺內容來獲得收益。一些著名的藝術家和設計師已經加入這些項目，並且開始創作優質的藝術作品。Decentraland為這些藝術家們提供了展示平臺，也為玩家提供了大量優質內容。

元宇宙強社交性、沈浸式體驗、虛擬身份認同強等優勢吸引全球科技巨頭紛紛入局，成為投資機構和巨頭爭奪的下一個風口。但目前元宇宙仍然是一個不斷演變、不斷發展的概念，處於發展階段的最早期，面臨各板塊應用割裂、聯系和交互體驗差、用戶持續參與度低等問題，很難打造出一個完整的虛擬世界。

這既是機遇又是挑戰，盡管元宇宙技術成熟及規則共識還需要很長一段時間的實踐，基礎設施也不是很完善，但元宇宙的火爆和出圈讓人們認識到其發展潛力，對科技巨頭和投資者來說未嘗不是一個好的發展契機和機會。

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