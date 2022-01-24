如何提幣到加密貨幣錢包

第 1 步：登錄您的帳戶並將光標移動到「資產」上。 從下拉菜單中，單擊「帳戶」。

第二步：點擊「提現」按鈕。

第三步：從左側菜單中，選擇您要提取的代幣。 在這裏，我們將以 USDT 為例。

第4步：輸入充幣地址，所需金額，然後點擊提交。

最低提款金額將在「金額」欄下註明。 您的提款必須等於或大於最低要求。

第 5 步：要跟蹤您的提款狀態，請單擊左上角的「記錄」按鈕。

很多用戶在進行USDT轉賬時，會出現三種不同鏈類型的選擇，這些鏈類型都是可用的，此時用戶在進行USDT充提幣操作時，會面臨不知道選擇哪種鏈類型的情況，為解決用戶疑慮，我們對三種不同的鏈類型的區別進行了詳細介紹。詳情可參考下表。

OMNI ERC20 TRC20 地址樣式 以數字1或者3開頭 以數字0和小寫x開頭 大寫字母T開頭 使用網絡 比特幣（BTC)網絡 以太坊（ETH）網絡 波場網絡 日常轉賬速度 慢（0.6-2小時不等） 幾分鐘到數十分鐘不等 快（幾秒到幾分鐘不等） 安全性 最高 高 中等 使用建議 大額低頻可選 中等額度可選 小額高頻交易可選

由於三種網絡中的USDT不互通，用戶在充提幣過程中，需仔細核對充提幣地址是否正確，特別註意三種鏈類型不同的地址樣式，避免因充錯地址而產生不必要的損失。每種鏈類型擁有各自不同的優缺點，用戶在選擇時可根據自身資產情況進行選擇。

從 MEXC 提取您的加密貨幣是一個簡單的過程，通常不會出現問題。無論您是想取出法定貨幣還是移動加密貨幣，您需要的所有信息都會顯示在提款頁面上。如果您遇到問題，請查看您的電子郵件以查看 MEXC 是否可能暫停提款。您還可以查看區塊鏈瀏覽器來檢查網絡擁塞。總的來說，耐心是這裏的關鍵。很多時候，所有的問題都是暫時的。但是，如果您仍然在苦苦掙紮，MEXC 的支持團隊將很樂意為您提供幫助。

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