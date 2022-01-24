如何下載和註冊比特幣交易App

自2020年起開始，美聯儲大量防水，比特幣價格的不斷攀升，引領整個牛市，更多的人開始高度關注，並願意深入瞭解比特幣等一眾加密貨幣。 對於剛剛開始瞭解加密貨幣投資的新人來說，選擇一款適合自己的比特幣交易平臺尤為重要，而MEXC作為領先數字資產的一站式服務平臺，安全、可信，持續為使用者提供更優秀的產品和更優質的服務！ 本文將以MEXC為例，帶大家瞭解如何下載和註冊比特幣交易APP。

方式一

在手機瀏覽器環境下點擊打開下載頁面，點擊下載MEXC;下載後安裝打開APP即可。

方式二

進入官網，點擊右上方按鈕下載按鈕，掃碼二維碼進入下載頁面，

點擊下載;下載后安裝打開APP即可。

1、打開MEXC APP，點擊「資產」，

然後點擊註冊;

註冊分為手機號註冊和郵箱註冊兩種方式，您可以自由選擇註冊類型，然後按照要求填寫完整相應資訊即可完成註冊。

2、註冊成功后，即可開啟您的加密貨幣交易之旅

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