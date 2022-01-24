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如何下載和註冊比特幣交易App

2022.01.24 MEXC
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自2020年起開始，美聯儲大量防水，比特幣價格的不斷攀升，引領整個牛市，更多的人開始高度關注，並願意深入瞭解比特幣等一眾加密貨幣。 對於剛剛開始瞭解加密貨幣投資的新人來說，選擇一款適合自己的比特幣交易平臺尤為重要，而MEXC作為領先數字資產的一站式服務平臺，安全、可信，持續為使用者提供更優秀的產品和更優質的服務！ 本文將以MEXC為例，帶大家瞭解如何下載和註冊比特幣交易APP。

 

一、下載

方式一

在手機瀏覽器環境下點擊打開下載頁面，點擊下載MEXC;下載後安裝打開APP即可。

方式二

進入官網，點擊右上方按鈕下載按鈕，掃碼二維碼進入下載頁面，

mceclip0.png

點擊下載;下載后安裝打開APP即可。

mceclip2.png

 

二、註冊

1、打開MEXC APP，點擊「資產」，

mceclip3.png

然後點擊註冊;

mceclip4.png

註冊分為手機號註冊和郵箱註冊兩種方式，您可以自由選擇註冊類型，然後按照要求填寫完整相應資訊即可完成註冊。

mceclip5.png

2、註冊成功后，即可開啟您的加密貨幣交易之旅

 

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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