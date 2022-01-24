幣幣交易手續費的計算

現貨交易手續費收取的規則是在什麽幣種的市場交易，就扣除什麽幣種作為手續費，扣除的費用是以成交量乘以相應的手續費率來計算得到的。

一般情況下，用戶手續費掛單和吃單都是0.2%。

吃單即用戶發布的委托單與市場中的委托掛單存在匹配可以立即成交的訂單。

掛單即用戶發布的委托單在市場中沒有對應的委托單進行匹配，需要等待成交後，再成交的訂單。

未成交的委托單以及撤單不收取手續費。

1、假設用戶在BTC/USDT交易幣對中，即USDT市場中，以用5000USDT來買入0.1個BTC：

用戶的手續費則為0.2%*5000 =10USDT，此時相當於最終用戶使用5010USDT，買入了0.1個BTC。

2、假設用戶在BTC/USDT交易幣對中，即USDT市場中，賣出0.1個BTC來獲得5000USDT：

用戶的手續費則為0.2%*5000=10USDT，此時相當用戶賣出0.1個BTC，最終獲得了4990USDT。

3、假設用戶在ETH/BTC交易幣對中，即BTC市場中，以用0.5個BTC來買入10個ETH：

用戶的手續費則為0.2%*0.5 =0.001BTC，此時相當於最終用戶使用0.501個BTC，買入了20個ETH。

4、假設用戶在ETH/BTC交易幣對中，即BTC市場中，賣出10個ETH來獲得0.5個BTC：

用戶的手續費則為0.2%*0.5 =0.001BTC，此時相當於用戶賣出10個ETH，最終獲得了0.499個BTC。

用戶還可以通過使用MX Token，享受手續費8折優惠。

假設用戶在BTC/USDT交易幣對中，即USDT市場中，以用5000USDT來買入0.1個BTC，用戶使用MX Token支付手續費，MX Token的最新市場價是2USDT：

用戶的手續費則為0.2%*5000*80%/2 =4 MX，此時相當於最終用戶使用5000USDT和4個MX，買入了0.1個BTC。

用戶可以通過資產頁面，開啟MX抵扣手續費。

此外，用戶還可以通過存款成為大客戶，獲得大客戶的專屬權益及專屬優惠費率。

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