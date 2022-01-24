現貨交易，是買賣雙方以一致價格進行的加密貨幣之間的交易。我們平常接觸的加密貨幣資產交易，大多是用穩定幣泰達幣（USDT）來作為計價單位定價，大部分的交易對也用USDT來做交換，例如BTC/USDT和ETH/USDT。通常我們是用USDT去購買BTC，或者用BTC去交易成為USDT，不涉及任何合約或者杠桿，當場交付，所以被稱為現貨交易，也就是幣幣交易。

現貨交易具有方便快捷且成本更低的特點，您無需使用法幣購買加密貨幣，僅需持有加密貨幣，就交易所想要持有的加密資產。

例如，您持有比特幣，想要購買以太坊，那您只需要通過BTC/ETH的現貨交易對，即可以成功兌換，並只需要支付一次手續費。

此外，現貨交易還擁有更強的匿名性，以及加密資產轉換的便利性等特點。

第一步，登錄MEXC官網，點擊菜單欄中「交易」 - 「幣幣交易」，進入現貨交易頁面

第二步，現貨交易頁面介紹

(1). 市場價格24小時交易對交易量

(2). 賣單

(3). 買單

(4). K線圖和技術指標

(5). 交易類型：ETF/杠桿/合約

(6). 訂單類型：限價/市價/止盈止損

● 限價單，即您可以以特定價格購買或出售加密貨幣。

● 市場單，即您可以以實時市場價格買賣加密貨幣。

● 止損限價，是一種在達到您的觸發價格時，將自動下單的訂單。

(7). 購買加密貨幣

(8). 出售加密貨幣

(9). 市場板塊和交易對

(10). 市場最新完成的交易

(11). 您的限價委托/止盈止損委托/訂單歷史

第三步，充值到幣幣賬戶

在您開始現貨交易之前，您需要在幣幣賬戶中擁有加密貨幣。您可以通過不同的方法購買加密貨幣。

您可以在P2P市場購買，點擊頂部菜單欄的」買幣「，進入OTC交易界面購買，然後從法幣賬戶轉賬到幣幣賬戶。或通過加密貨幣充值，將加密貨幣存入您的幣幣賬戶。

第四步，購買加密貨幣

默認訂單類型是限價訂單。如果您想盡快購買/出售加密貨幣，您可以切換到市價。通過選擇市價單，您可以立即以當前市價進行交易。

如果BTC/USDT的市場價格為61,000，不過您想以特定價格買入0.1 BTC，例如60,000，您可以下單【限價】。

一旦市場價格達到您設定的價格，您的訂單將被執行。您的幣幣賬戶將有0.1 BTC（不含手續費）。

第五步，出售加密貨幣

當BTC價格上漲至63,000USDT，如果您想快速賣出您的 BTC，您可以切換到市價。

輸入賣出數量0.1即刻完成交易。訂單成交後，您的幣幣賬戶將有 6,300 USDT（不含手續費）。

您可以在MEXC現貨市場，嘗試用USDT進行幣幣交易，成功購買您除USDT外的第一種加密貨幣資產。並且除現貨交易外，MEXC提供合約交易、ETF交易、杠桿交易等業務線產品，您可點擊相關文章推薦查看關於他們的具體交易方法。

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