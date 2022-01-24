ETF 的價格機製和費率

ETF產品本質是通過固定槓桿基金的收益來確保ETF持有者享有標的資產每日收益的一個固定目標倍數。 所以ETF產品的價值即為其基金凈值，該價值追蹤了相應幣種的一籃子合約倉位，

平台會时時公佈基金凈值，以保持高度透明性。

理論上講，基金凈值就是ETF份額在二級市場的公允交易價格。 但由於市場情緒的波動，可能在某一時段存在二級市場交易價格偏離ETF凈值的情況，從而導致一定的溢價。

當溢價存在時，將出現套利機會，二級市場的套利者可通過套利操作逐步消除溢價，確保產品交易價格緊跟公允價格。 對普通用戶來說，應該注意自己的下單價格不要和凈值有太大偏離，以避免遭受损失

同時當凈值價格低於0.1USDT 時，將會有合併機制將凈值價格變為合併前 10 倍，但是相應的數量也會變為合併前的 1/10，使用者總資產不會受任何影響，以提高價格變化靈敏度，優化交易體驗。

與其他衍生產品，槓桿和合約不同，ETF收取基金管理費，一般為每日0.001%，持有等值產品的情況下，ETF持倉費用小於合約和槓桿。

此外，與現貨交易相同，您在交易ETF產品時需要支付0.2%的交易手續費，您一樣可以使用MX Token來進行八折支付手續費。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。