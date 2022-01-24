為了提高價格變化靈敏度，當ETF產品單價低於0.1USDT時會觸發合併機制，合併后ETF產品數量將變為原來的1/10，同時新份額的凈值變為原有份額的10倍。凈值換算以合並時的凈值為基準。新份額的名稱、簡稱、交易對都與合並前相同，您的資產總額不受影響。

比如當BTC3L下跌至0.088USDT，小於0.1USDT時，合併機制會觸發。

如您持有1000個BTC3L，將被合併為100個BTC3L。

不過凈值也會從0.088USDT，合併為約0.88USDT。

即對應總資產不會改變，

合併前：總資產 = 1000 * 0.088 = 88 USDT

合併后：總資產 = 100 * 0.88 = 88 USDT

您可以在交易页面下方查看所持有ETF產品的合併記錄。

加密市場的波動性意味著一些ETF產品的净值有時可能會暴跌，該階段的額外波動將對ETF的價格造成不成比例的影響。因此，引入了合併機制，以提高價格敏感性，併為交易者提供更好的市場體驗。

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