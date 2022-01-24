ETF 的再平衡機製

為保證約定杠桿倍數與實際基礎資產的杠桿倍數對應，ETF產品還擁有一套特殊的調倉機製。

通常情況下平臺會在每日00:00:00（UTC+8）進行ETF產品的倉位再平衡。而

當出現劇烈波動時，若對標資產相較於上一個再平衡點波動幅度超過給定閾值（3倍多空初值為15%，其他倍數的產品，閾值可能會不同)，將觸發臨時再平衡，通過減倉來控製倉位風險。

臨時再平衡只針對因為該波動幅度出現虧損的一方，即如果BTC漲幅達到15%，僅有BTC3S產品觸發不定時再平衡，其他產品不做調整。

請註意，如果觸發不定時再平衡後行情趨勢得以延續，那麽用戶的虧損會變小，但是如果觸發之後行情趨勢立馬反轉，該產品反彈的速度也會由於再平衡的減倉而減弱。

總而言之，每日ETF產品若獲利後會將該獲利進行重新投資，實現復利效應；若虧損，則賣出部分倉位，恢復至3倍杠桿，以避開強製平倉風險。

以BTC3L為例，

1、如果BTC的每日走勢為+10%, +10%, +10%, +10%，

那麽該產品的4日收益率為185%，要高過4日三倍現貨收益138%；

2、如果BTC的每日走勢為-10%, -10%, -10%, -10%，

那麽該產品的4日虧損為76%，要小於4日三倍現貨虧損105%；

3、如果BTC的每日走勢為+10%, -10%, +10%, -10%，

那麽該產品的4日收益率為-17%，要跑輸4日三倍現貨收益率-6% 。

1. 周期定義

以調倉時間為分界點，一個完整的周期是指上一次調倉到當前調倉的時間段。

其中，調倉又分為定時調倉和不定時調倉兩種。

定時調倉：通常情況下會在新加坡每日0點進行系統調倉。

不定時調倉：當對標資產日漲跌幅超過設置的閾值時，系統進行的臨時調倉。

2. 管理費

新加坡時間每日0點，ETF產品將根據每倍0.001%的費率收取管理費，該筆費用直接體現在ETF凈值變化中。

ETF再平衡機製是一種通過調倉來維持目標杠桿的機製，該機製可以實現復利效應和風險控製，但也存在一定的局限性。當時間跨越一個再平衡周期時，ETF產品並不能保證與標的資產多日累計收益率保持固定倍數的關系。一般說來，在趨勢行情下，ETF產品的表現會優於宣稱的杠桿倍數，而在震蕩行情下ETF產品的表現會劣於宣稱的杠桿倍數。

因此，當時間跨越一個再平衡周期時，ETF產品並不能保證與標的資產多日累計收益率保持固定倍數的關系。一般說來，在趨勢行情下，ETF產品的表現會優於宣稱的ETF產品，而在震蕩行情下ETF產品的表現會劣於宣稱的杠桿倍數。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。