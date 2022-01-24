登入MEXC官網，在頂部功能表欄下選擇【ETF槓桿】，

進入ETF交易頁面后，仔細閱讀風險提示並同意后，成功開啟ETF交易。

您可在右側區域找到所支援的ETF產品交易對，MEXC目前提供上百種2-5倍的ETF產品。 您也可以在上方搜尋列搜尋想交易的幣種。

淨值則為ETF產品在二級市場的公允交易價格。 由於市場情緒的波動，ETF產品價格可能會偏離凈值，交易ETF時您需要注意凈值與價格的差異，以免資金遭受損失。

與現貨交易一樣，您需要確保您的幣幣帳戶中持有可用的USDT。

假設當前BTC3L幣價為1.000 USDT，

您可以選擇"限價"，輸入價格1，用1000 USDT 購買1000 BTC3L。

若BTC價格直線上漲10%，BTC3L幣價將上漲30%，至1.300 USDT （不計磨損）。

此時您可以選擇賣出，輸入價格1.3，數量1000，等訂單成功交易后，您將獲得1300 USDT。

此外，為了提高價格變化靈敏度，當ETF產品單價低於0.1USDT時會觸發合併機制，合併后ETF產品數量將變為原來的1/10，價格提高10倍，您的資產總額不受影響。 在這裡您可以查看所持有ETF產品的合併記錄。

ETF產品是一種新興的加密貨幣衍生產品，其以简易型和獨有的優勢受到了一大批投資者的喜愛。通過ETF產品交易，若投資者選擇了正確的方向，將可以非常直觀的看到自己的收益，即ETF產品的倍數漲幅。不過，您可以繼續閱讀MEXC成長學院其他關於ETF產品的文章，來瞭解更多關於ETF產品的知識，成為一名專業的ETF產品投資者。

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