錢包餘額=划轉入金-划轉出金+已實現盈虧

已實現盈虧 = 總平倉盈虧 + 總手續費+ 總資金費用

總權益=錢包餘額+未實現盈虧

倉位保證金=運作倉位的資金，一般包括用戶使用者的全倉和逐倉的所有倉位保證金;

需要注意，在MEXC中合約的倉位保證金中僅包括使用者逐倉的倉位的保證金和全倉的起始保證金，不包括全倉下的浮動保證金

委託保證金=所有当前委託的凍結資金;

可用=錢包餘額-逐倉倉位保證金-全倉起始保證金-委託凍結

淨資產餘額= 可用做使用者資金划轉以及新開倉的資金

未實現盈虧= 所有浮動盈虧之和

保險基金: 用於保證強平過程的順利完成，當倉位的虧損大於保證金時，保險基金會填補穿倉損失

資金費用=資金費率*倉位價值;

現貨 現貨槓桿 槓桿ETF 期貨合約 槓桿倍數 無 1-10倍 3倍 20、50、100倍 借還 無 有 無 無 盈利機制 多 多空 多空 多空 調倉機制 無 無 有 無 是否會爆倉 否 會 否 會 保證金機制 無 有 無 有 手續費 0.2% 0.2% 0.2% Maker：0.02% Taker ：0.06% 管理費 無 利息 0.1%/天 波動

資金費用將每8小時收取一次， 根據資金費率的正負，以及用戶持倉方向的多空，使用者將會收入或者支出資金費用。 即如果用戶持倉為多倉，資金費率為正，需要支付資金費用；而如果資金費率為負，則可以收入資金費用。

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