合約交易的收益和手續費是如何計算的

用户的盈虧來自三個方面：手續費的支出，資金費用的收入或支出以及平倉盈虧。

作為深度流動性提取者（taker）需要支出費用 = 倉位價值 x taker fee （0.06%）;

作為深度流動性提供者（maker）只需支出少量費用 = 倉位價值 x maker fee （0.02%）;

您還可以加入MEXC合約VIP計劃，享受手續費折扣

資金費用將每8小時收取一次，會顯示在合約交易頁面。 根據資金費率的正負，以及用戶持倉方向的多空，使用者將會收入或者支出資金費用。 即如果用戶持倉為多倉，資金費率為正，需要支付資金費用；而如果資金費率為負，則可以收入資金費用。

資金費用 = 資金費率*倉位價值;

浮動盈虧（未實現盈虧）

U本位合約

多倉 = （合理價格-開倉均價）* 持倉數量;

空倉 = （開倉均價-合理價格）* 持倉數量;

幣本位合約

多倉 =（1/開倉均價-1/合理價格）* 持倉數量;

空倉 =（1/合理價格-1/開倉均價）* 持倉數量;

平倉盈虧（已實現盈虧）

U本位合約

多倉 = （平倉價格-開倉均價）* 持倉數量;

空倉 = （開倉均價-平倉價格）* 持倉數量;

幣本位合約

多倉 = （1/開倉均價-1/平倉均價）* 持倉數量;

空倉 = （1/平倉均價-1/開倉均價）* 持倉數量;

比如某一使用者在以Taker的角色在BTCUSDT合約中以50,000USDT的價格買入0.1個BTC多倉倉位，該使用者以500USDT作為保證金，使用10倍槓桿。

Taker fee =0.06%，Maker fee = 0.02%，資金費率 = -0.025%

則使用者需要支付手續費：50,000*0.1*0.06% = 3 USDT;

用戶能獲得（資金費率為負）資金費用：-50,000*-0.025% = 1.25 USDT

假如使用者在BTC價格為60,000 的時候作為Maker賣出平倉0.1個BTC合約倉位：

則平倉盈虧 =(60,000-50,000)*0.1 = 1,000 USDT；

平倉手續費 = 60,000*0.02% = 1.2 USDT

所以使用者的總已實現盈虧 = 1,000+3+1.25 -1.2 = 1,003.05 USDT

此外，您還可以通過查看歷史交易記錄，來看到每一次收取的手續費和資金費率，以及每一筆訂單的盈虧情況。

您可以輕鬆計算您的收益情況，從歷史交易中不斷成長，在MEXC合約交易勇攀高峰。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。