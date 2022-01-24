如何使用不同的訂單模式進行合約下單

限價單允許使用者設定委託價格，訂單將以委託價格或比委託價格更優的價位成交。

提交限價單時，如果盤口內已經有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，限價單將會馬上以當前最優可成交價格成交。 如果盤口內沒有優於或等於委託價格的訂單可供撮合，該限價單將會進入盤口中等待成交，提高市場深度。

限價單的優勢在於能夠保證在指定的價格成交，但也有訂單未能成交的風險。

市價單將以當時盤口中現有的最佳價格進行成交，不需要自己設定價格，可以使得訂單快速成交。 儘管市價單保證了訂單的執行，但無法保證執行價格，因為市場價格可能快速波動。 當使用者需要快速入場來捕捉市場趨勢時，一般會使用市價單。

計劃訂單設置有觸發價，當用戶選中的基準價（最新市場價格，指數價格，合理價格）觸及到觸發價格時將會發生觸發價后普通限價訂單。

計劃訂單設置有觸發價，當用戶選中的基準價（最新市場價格，指數價格，合理價格）觸及到觸發價格時將會發生觸發價后的普通市價訂單。 一般通過止盈止損功能下單，都是計劃市價訂單。

這種策略單下的訂單，不會立即在市場上進行成交，保證使用者在始終為Maker;同時如果該委託會與已有的委託成交，那麼該委託會立即被撤銷。

訂單以委託價或者更好的價格立即成交，剩餘未成交部分會被取消。

訂單按市價單提交並以當前市場最優價格執行。 如果訂單僅被部分執行，則餘下的訂單被取消並以一個具有與被執行部分同樣價格的限價單被重新提交。

訂單以委托價或者更好的價格立即全部成交，或立即全部撤銷。

跟蹤委托是一種跟蹤市場價格的策略委托，它的觸發價格可能會跟隨市場波動而變化，具體的觸發價格計算：賣出，實際觸發價格 = 市場歷史最高價-回調幅度 (價距)，或市場歷史最高價 *(1-回調幅度 %) (比例)；買入，實際觸發價格 = 市場歷史最低價 + 回調幅度，或市場歷史最低價 *(1+ 回調幅度 %)。同時用戶可以選擇委托被激活的價格，只有當委托激活後系統才開始計算觸發價格。

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