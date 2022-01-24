單向和雙向持倉的差別

在單向持倉模式下，您只可以在一個合約中持有一個方向的倉位。

例如，您持有一個做空方向的BTC合約倉位，但如果您想要短時間內開啟一個做多方向的BTC合約倉位，在單向持倉模式下，您將無法同時開啟多空雙向的BTC合約。 您需要先平倉做空方向的倉位，才能夠開啟做多方向的倉位。

在雙向持倉模式下，您可以同時在一個合約中持有多空兩個方向的倉位。 例如，您持有一個做空方向的BTC合約倉位，您可以同時再開啟一個做多方向的BTC合約倉位。

在單向持倉模式下，您可以像交易現貨一樣操作來交易合約。 調整到您想使用的槓桿倍數後，可以像現貨買入或賣出一樣，開啟做多或做空的合約倉位。 當您想對您的倉位進行平倉時，可勾選只減倉，來確保下單平倉的數量準確。

在雙向持倉模式下，您需要選擇「開倉」或者「平倉」後，再進行下單。 當您想要開啟一個合約倉位時，請先選擇「開倉」。 請註意，當您持有做多合約倉位的時候，若選擇「開倉」下單賣出/做空合約，您將無法對先前持有的合約進行平倉，您反而會增加一個做空合約倉位。 所以，當您想對您的倉位進行平倉時，請先選擇"平倉"後，再進行下單。

MEXC合約的默認持倉模式爲雙向持倉模式。 若您想使用單向持倉模式，您需要右上角設置按鈕中的【倉位模式】調整持倉模式。



註意：您需要先對持有的倉位進行平倉後，再進行持倉模式的切換。

單向持倉模式更適合習慣進行現貨交易的使用者，而雙向持倉模式更有可能提高您交易的靈活度。您可以進行不同的嘗試選擇更適合自己的合約交易模式。

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