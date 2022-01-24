加密貨幣的市場走向遵循金融市場的規律，兩者都會根據市場的供需關系和宏觀、微觀的環境影響產生不同的市場反饋，每一個單獨的加密資產都相當於傳統金融市場中的一只股票，擁有自身的行情特點和背後獨特的價值支撐。因此，根據市場的走勢通過經驗、消息總結、操作嘗試可以形成基於基本面、消息面、技術面的分析規律，進而對市場行情形成較為準確的預測。

本文將為投資者簡述消息面分析的基本概念、特點及使用方式。

消息面就是指通過所有與資產相關的各種消息，包括項目產品，項目裏程碑，項目團隊人事變動等消息的綜合分析獲取投資趨勢和投資方式的方法。用最直白的話講，消息面分析就是讓投資者先搞清楚到底發生了什麽，然後再根據已經發生的事實製訂投資應對策略。

另外，大多數時候市場不能及時反饋項目內部矛盾和宏觀經濟的變動，消息面分析能夠通過對消息的分析預知市場對更宏觀層面的反應，繼而讓投資者從中獲益。

優勢： 消息面是引發短線波動的重要因素，當獲取重大消息時，投資者根據消息製訂相應的做空或做多策略往往能夠收獲較技術面、基本面分析策略更高的收益。

缺點： 項目方、巨鯨、既得利益集團會利用散布不實或不完全的消息對投資者進行誤導，新手投資者在無法確認消息的準確性和完整性時往往很難做出正確應對。

影響加密貨幣行情的消息面因素 宏觀市場 微觀市場 1. 全球經濟走向 2. 政策消息 3. 意見領袖言論 4. 重大突發事件 5. 技術突破 6. 創新概念 1. 項目團隊異動 2. 投資情況 3. 項目內部爆料 4. 項目突發事件 5.機構私募砸盤 6.是否上線MEXC等交易平臺

註意：即使跟進項目的推特 、電報情況能夠捕捉項目的第一手信息，及時跟進交易平臺信息渠道及時把握市場對項目的反饋情況如MEXC Global、MEXC Research等。

政策消息：2021年全球對比特幣挖礦能耗的限製導致2021年年中的市場行情向下，繼而引發區塊鏈擁堵、市場恐慌情緒。而隨著加密礦場不斷在全球找到新的落腳點之後，幣價在此後的幾個月時間內緩慢恢復並突破之前的最高價格紀錄。

創新概念消息：Facebook的改名事件使得「元宇宙」概念爆火，區塊鏈GameFi領域的代幣價格隨之全面攀升。

技術突破：以太坊分叉及其分片計劃的實施使得ETH的價格在2021年年初至2022年年初的一年時間內上漲了超過300%.

全球經濟消息：美聯儲加息計劃讓市場預期投入加密市場的資金會因此減少，繼而導致市場恐慌情緒，形成2022年1月上旬的下跌趨勢。

項目方動向消息：項目方開發團隊、創始人、負責人的離開會使得市場投資者對其幣價更為謹慎，導致幣價下跌。

意見領袖言論：馬斯克屢次對狗狗幣的言論導致狗狗幣在2021年連續暴漲。

需要註意的是，消息面的消息是集成而綜合的，單獨的消息並不能快速推進整個市場的情緒向好或恐慌，大範圍的消息覆蓋是消息面分析的關鍵。

消息面分析需要更為廣泛的知識儲備，更需要對市場和宏觀經濟的敏銳嗅覺。通過辨別消息來源和消息的準確性，有經驗的分析師能夠準確預知市場分析中得不到的未來行情趨勢。新手投資者只有通過不斷地在消息和市場反饋中進行驗證才能最終形成精準的消息面分析能力。

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