數字貨幣的市場走向遵循金融市場的規律，兩者都會根據市場的供需關係和宏觀、微觀的環境影響產生不同的市場反饋，每一個單獨的加密資產都相當於傳統金融市場中的一隻股票，擁有自身的行情特點和背後獨特的價值支撐。因此，根據市場的走勢通過經驗、消息總結、操作嘗試可以形成基於基本面、消息面、技術面的分析規律，進而對市場行情形成較為準確的預測。

本文將為投資者簡述技術分析的基本概念、特點及使用方式。

市場行為包括一切信息、金融歷史會不斷重演是技術面分析的兩大核心思想。

所謂技術面分析，就是應用金融市場最簡單的供求關係變化規律，尋找、摸索出一套分析市場走勢、預測市場未來趨勢的金融市場分析方法。在加密貨幣領域，技術面分析包括各種指標分析（K線、走勢分析、量價分析、背離等等）投資者可以根據歷史價格和交易量推斷市場行情，形成技術面分析結果，從而判斷最佳買入/賣出點。是目前加密貨幣交易領域最常使用的有效市場分析手段之一。

同時，通過技術面分析和實踐結果，可以形成量化的戰法和規律，是量化交易的基礎支撐理論之一。

優勢： 技術分析的操作核心是對供需市場的整體情緒的把控，市場總是在不斷進行買賣博弈，市場情緒的變化會因這種博弈而形陳規律。掌握並使用這種規律可以讓投資者更快的對市場作出反應，比其他人更早地找到最佳收益點。

缺點： 技術分析需要更多的專業知識儲備和更多的投資經驗，因此對新手來說掌握較難。在加密貨幣領域，非主流幣種因資金量和流通性的關係無法形成可靠有效的技術面分析結果，因此，越小眾的幣種就越不適合使用技術面分析對其進行分析。

技術面分析涉及多個指標，每個指標通常對應不同的市場情緒。通過對指標的技術面分析，能夠確定市場是否具有持續上升或下跌的空間。

支撐和阻力

支撐位是周期時間段以內價格的最低位置，在此後的一段市場表現時間內無法對最低價位形成突破時，該最低價位就形成了支撐位。支撐位形成的原理是在該段時間內，賣方集體對長期市場環境看好，對該最低價位的不認可造成的。而買方由於需求原因，未能在更低價位形成試探，也沒有足夠的市場供應可以供買方繼續對更低價格進行試探的空間。

支撐位突破的契機是更低價格的交易量，表現為K線中的陰線長下影線、陰線長實體線、陰十字星、連續陰線等。

阻力位置（壓力位）是指價格週期時間內價格到達頂部，價格一直無法向上突破，代表週期時間內上升趨勢艱難。壓力位形成的原理是市場在壓力位價格區間出貨需求增加，部分賣方在此價位持續供應導致買方不會對該價位以上的高價現貨進行價格商討，最終週期時間內的價格無法突破此壓力位。

壓力位突破的契機是交易量的縮減，表現為K線中的陽線鎚頭線、陽線十字星線、陽線短實體長上影線等。

移動平均線（MA）

移動平均線是統計分析的方法，它是將一定時期內的平均資產價格以線性的方式展現出來。加密貨幣領域最常使用的技術面分析移動平均線有三種，5日平均線（MA5）、10日平均線（MA10）和30日（MA30）平均線。在抹茶交易平台中，分別表現為K線圖中的紅黃藍三條細線。

A．追踪趨勢

移動平均線的曲線與K線趨勢線方向一致，能夠消除市場的偶然情況產生的“雜音”，讓投資者能更準確、客觀地看到市場的周期性趨勢情況。紅黃藍三條均線走勢和交叉，也能形成可以量化的市場規律。

上圖中BTC最低下探到39602點位，但均線並無所動，在蠟燭圖靠近上影線的位置，說明市場中5日、30日、10日的持幣成本均高於當時的最低價格39602，那麼之後的市場必然進行自我調整，價格也會隨之上升。

B．滯後性

移動平均線的變化因為是周期性統計，所以相對遲緩，往往滯後於幣價變化，這是其特性決定的。因此，移動平均線得出的市場預期通常適用於更長的投資週期。

另外，技術面分析中還有包括布林線（BOLL）、停止轉向操作點指標（SAR）、指數移動均線（EMA）等常用指數及均線作為參考。在投資知識相對較為豐富之後，也可以利用非常用指標：VOLUME成交量指標、Stochrsis隨機相對強弱指標、RSI相對強弱指標、DMI動向指標、OBV能量潮指標對市場進行技術面分析。

正如我們前面所講，技術面分析遵循“市場行為包括一切信息、金融歷史會不斷重演”的兩大核心思想。一定週期內形成的市場規律適用於其餘週期，熟練掌握某一種市場形態就能夠通過把握投資機遇獲取巨額收益。因此，技術面分析也是市場中的投資者最為熱衷的分析手段之一。

當然，市場存在於人類活動中，任何一種技術面分析方式都不可能完全包含所有人類活動對市場造成的影響，因此，技術面分析也有其無法適用的市場情況。在投資的過程中，除了已經發生的行情，未來沒有任何一秒是絕對的。

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