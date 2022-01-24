2009年比特幣發行後，年輕的俄羅斯裔程序員布魯特林（Vitalik Buterin）腦洞大開，通過擴展區塊鏈1.0技術正式創建了“以太坊”（Ethereum），將區塊鏈開發應用提升到了全新層次。布魯特林設計以太坊初衷是為了打破比特幣種種瓶頸限制，探索除加密貨幣領域以外的可能性。他將該系統描述為“終極智能合約和去中心化應用平台”。因此，以太坊(ETH)的橫空出世可視作區塊鏈2.0時代的到來。

以太坊建立的是一個繼比特幣之後的圖靈完備的、可編程智能合約的區塊鏈平台，而不僅僅是一種新的加密貨幣。

以太坊使用的貨幣——以太坊（ETH）與比特幣的貨幣屬性類似，其發布首發供應量有7200萬枚左右，每年則有1800萬個的產量限制。需要注意的是，自從以太坊“倫敦升級”結束24小時内，至少已有4696枚ETH被銷毀；預計在升級後EIP-1559協議下ETH銷毀量將持續加劇，從而導致以太坊通縮狀態出現。

接下來，我們可以通過三個關鍵的知識點一起來快速了解一下以太坊真實面貌。

以太坊被業界認為是第二代區塊鏈，開發者可以在上面建立去中心化應用程序。這些應用程序在分佈式網絡上運行，理論上不能被外部各方關閉、調控或審查。

以太坊的知名度和核心價值來自於其開發智能合約的能力，即一種不可改變的分佈式數字指令，確保執行協議的透明度和公平性。該平台在可編程性方面具有優勢，開發者可以更自由地嘗試 自己的項目，讓他們的創造力沒有極限。

和比特幣一樣，以太坊獲取的挖礦技術上與其同根同源，形同父子。所以，以太坊也具有去中心化、可溯源驗證、安全私密等大部分加密貨幣通用特點。

需要強調的是以太坊實質上也是一個公共區塊鏈應用平台，擁有屬於自己特點，所屬程序在定制的區塊鏈上運作。特別是智能合約優勢更是區塊鏈領域首開先河的創舉，具備開源友好屬性。

例如，去中心化自治組織（DAO）就是因為以太坊自身這種穩健性而產生。 DAO，是由以太坊之上的複雜智能合約運行的實體。它體現了智能合約的潛力和可能性使得大規模的在線合作實現，信任度問題由此得以順利解決。

又例如，以太坊擁有專用以太虛擬機（Ethereum virtual machine）就是專門處理點對點分佈式合約，基礎單元是用戶的賬戶，成為區塊鏈底層架構中首個支持編程（Dapps）的公鏈平台。

打個更清晰的比喻。假設以太坊是個自動化烹飪平台，從食材、調料、廚具，甚至烹飪功能都已經向用戶全面提供。那麼前來入駐的用戶只要簡單的操作——例如點菜、動餐具等等就可以坐等美味佳餚快速高效送到面前。在以太坊人人都可以是大廚。

值得一提的是，它的功能遠不止於此，以太坊還能：

1、為計算機程序從業者創建程序

2、打造自治組織DAO（如：保證在線投票公允透明、社區秩序完善）

3、金融應用領域（如：建立自己的貨幣體系、金融衍生品、點對點博弈、懸賞）

4、賬目執行：記錄交易，無需擔保

5、支付以太坊自身交易等活動產生的費用。

6、其它

如同為你的汽車支付汽油費一樣，運行一個以太坊上的智能合約也要求用戶支付汽油費的。 Gas fee是要用以太坊支付的，價格多少則是看具體任務的複雜性而定，不同的複雜性會消耗不同的挖礦計算能力。既然Gas fee消耗的部分主要取決於需求和供應實際變化，那麼當有大量的交易進行時，Gas均價很可能會上升，反之亦然。

好在通常情況下，只需要小部分的以太坊支付Gas fee。它可以用Gwei表示，其中一個Gwei相當於十億分之一的以太坊。但是，要注意的是，一個程序的連續循環會導致價格迅速上升。好在目前以太坊網絡上的節點能夠檢測並阻止非必要的垃圾程序運行。

與其他基於區塊鏈的產品相比，以太坊智能合約開源性優勢在區塊鏈世界算是首開先河的創舉，改善了成本並提高時間效率。最重要的是，它真正重新定義了區塊鏈的價值。

但是，以太坊不足之處也日益凸現。尤其是以太坊Gas fee費用的持續膨脹問題愈發嚴重。具體表現在以太幣的工作量證明（POW）一開始旨在獎勵礦工在區塊鏈上創建和驗證區塊，可相較於大量需求它每天達到135.5萬次交易（TPS），該模型僅允許每秒13次交易（TPS），以太坊網絡容量因此顯得越來越不夠了。這導致了網絡擁堵和高額的Gas費用疊加，降低了以太坊網絡的整體效益。

此外，以太坊仍然存在著不可忽視漏洞：多長簽名智能合約漏洞、時間戳觸發漏洞、交易順序漏洞、Geth客戶端Dos漏洞等，都有可能讓黑客可以有機可乘將資金取走。其安全性尚待進一步完善。

儘管仍然存在著缺陷，以太坊當之無愧為當今區塊鏈世界最優秀的去中心化網絡和生態，且以太坊官方團隊正在積極開發以太坊2.0，持續升級以太坊網絡。

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