什麽是泰達幣USDT

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法幣支持的虛擬貨幣；最早由Tether在2014年發行，其價值1:1錨定美元，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。它已經成為市場上最受歡迎的穩定幣之一。就市值而言，USDT 是市場上第一個也是最大的穩定幣。USDT 最初是在比特幣協議上發行的，但已經遷移到其他區塊鏈上。

USDT作為最受歡迎的穩定幣之一，有以下特點：

1）價格波動較小，較穩定。上面提到USDT的價值1:1錨定美元，也就是其發行多少USDT，現實世界就會有多少現金儲備作為資金保證，這就決定了其價格不會像其他數字貨幣一樣大幅波動；

2）安全可靠。USDT運用區塊鏈技術，在滿足國際合規標準和法規的同時，提供了世界級的安全保障；

3）公開透明。Tether每天都會公布外匯儲備並受專業審計。所有流通與Tether的儲備相匹配。同時用戶可以在Tether平臺進行資金查詢，以保障透明度。

作為一種穩定幣，USDT 的主要功能是避免市場波動，消除金融服務成本，並在各交易所中作為數字貨幣跟其他數字貨幣之間的交易媒介。它既可以在區塊鏈上轉賬使用，也可以像外匯一樣進行交易，因為它與美元掛鉤。

1）在交易所進行幣幣交易。幣幣交易指的是USDT與其他數字貨幣之間的交易，像在MEXC交易所有幾千種數字貨幣，但大部分不支持用法幣（如美元、英鎊）直接購買，而是需要先購買USDT，再用USDT兌換其他數字貨幣。

2）支持轉賬。USDT作為穩定幣，因其價格波動較小，備受用戶歡迎和使用，經常被用來轉賬。MEXC支持非常多條鏈上的USDT轉賬，包括TRC20、ERC20、BSC、SOL、MATIC、ALGO等多練轉賬方式，幾種類型速度不一樣，用戶可根據個人需求在MEXC體驗。

3）規避加密資產下跌風險，對抗市場黑天鵝事件。例如用BTC買入ETH後，當像312那種極端行情出現時，你需要承受兩份虧損。但是有了USDT，在預測到行情下跌時就可以及時把數字貨幣兌換成USDT，從而保住資產不受損失。

1）USDT 的优势

USDT 最大優勢在於其價值1:1錨定美元，與美元等值，這就為投資者們提供了一個方便的渠道，將他們的法定貨幣轉移到加密貨幣，在加密市場進行交易投資；同時又可以使他們持有的資產不縮水，成為對抗市場波動的良好保值代幣。

2）USDT 的風險

USDT最大的風險在於泰達公司有倒閉、超發以及儲備金不足的可能，這也是一直以來人們對於USDT的詬病。Tether的發行完全是中心化的，即發行、承兌、監管風險、運營風險全部集中在Tether公司。盡管Tether承諾為USDT儲備100%的美元準備金，但該準備金並不是完全公開透明的，沒人知道Tether是否挪用準備金，是否超發、濫發USDT。

根據MEXC官網顯示，USDT目前市值排名第三，在穩定幣裏穩居第一，成為最受投資者歡迎的加密貨幣。穩定幣不需要交易者轉換為法定貨幣，增強了加密貨幣交易的便利性。盡管人們對泰達幣存在的風險仍有擔憂，但USDT在過去幾年的交易量表明了公眾對其的信任。



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