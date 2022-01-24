什麽是去中心化金融DeFi

自2020年DeFi市場蓬勃發展，截止當前，DeFi市場總市值接近千億美元，鎖倉資金超過400億美元，去中心化交易日交易量超28億美元，去中心借貸總量超百億，那麽到底什麽是去中心化金融呢？

去中心化金融Decentralized Finance(簡稱DeFi)是基於智能合約，建立在區塊鏈網絡之上的金融生態系統。

DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，以低門檻和高效率，改善目前的金融體系。

舉個例子，傳統金融中的跨境支付，當一個人需要給另一個國家的人匯款，一般需要找金融機構，註冊審核後完成，第三方機構會收取一定的費用，同時需要經過幾個工作日來完成匯款。

而在DeFi中，用戶只需要把自己錢包賬戶裏的資產發送給收款人，不需要第三方機構，且通常在1小時內可完成交易，也不受人工作息時間限製。

對比傳統中心化金融，DeFi主要有以下幾點優勢：

去中介化：可直接跳過中間機構與仲裁機構，代碼能夠為各種可能出現的爭議提供解決方案，用戶通過私鑰可完全掌控自己的資金，這種方式降低了使用產品的成本，催生出更加和諧的金融體系。

低門檻：任何人都有訪問和享受DeFi金融服務的權限，不會根據身份收入設置準入門檻，能夠覆蓋更多現實社會中無法享受金融服務的群體。

開源開放：所有協議都是開源的，任何人都可以在協議上構建新的金融產品和服務，這也是這一領域為何能如此迅猛發展的主要因素之一。

就像存在許多不同的去中心化應用一樣，也存在許多不同的去中心化金融應用，其包括去中心化交易所、借貸、支付、理財、保險、資產融資等等細分領域。

支付：與比特幣一樣，所有智能合約平臺都可以向世界各地發送資金，就像發送一封電子郵件那樣簡單快速。

去中心交易所：去中心交易所簡稱DEX，在DEX用戶可通過私鑰自我管理資金，無需註冊驗證，且能做到方便快捷的交換任何需要的代幣。

去中心化借貸：任何人只要能提供抵押品，都可以在無需向第三方透露信息的情況下直接完成借貸，借款人通過抵押其加密資產獲得貸款並支付利息，出借人將資產存入平臺賺取利息。

穩定幣：這是一種價值能保持與某些特定資產掛鉤的數字代幣，它們大部分錨定的是像美元這樣的通用貨幣。對很多金融產品和一般消費來說，很難承受加密貨幣較大的波動性，穩定幣的出現解決了這一問題，也是穩定幣市場的逐步壯大，為Defi金融提供了強有力的支持。

去中心保險：去中心化保險旨在使保險更便宜，支付速度更快且更透明，隨著自動化程度的提高，保險的價格更加低廉。

Uniswap：構建在以太坊上的去中心化交易協議，可以方便快捷的完成ETH和所有ERC20代幣之間的兌換交易，其開創性的采用了AMM自動做市商模式，幫助DEX成功走向大眾市場。

MakerDAO：運行在以太坊上的去中心化自治組織，采用雙幣模式，其中MKR是治理代幣，DAI為穩定幣，用戶可以在系統中抵押以太坊而獲得DAI，DAI與美元1:1錨定，因此它也被譽為以太坊上的「央行」。

Aave：一個去中心化的借貸系統，允許用戶在不需要中介的情況下借入、借出和賺取各類加密資產的利息。

去中心化金融DeFi旨在解決不平等金融問題，創造一個更加公平開放的金融體系，雖說近兩年完成了年均數十倍的快速增長，但目前仍處於早期，用戶市場較小，且較多用於投機套利領域，離實現幫助更多群體享受金融服務還有距離。

不過我們也認為，去中心化權力下放這一趨勢仍將繼續，隨著更多的資源加入，更多的創新，DeFi終將會登上主流舞臺。

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