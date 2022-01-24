什麽是礦工費 Gas Fee

經常會有用戶有疑問，在以太坊上做一筆操作為何需要幾十到數百刀的費用？為啥搶購NFT時會經常遇到交易失敗？又是否有辦法可降低交易成本？

關於這些問題，我們還是先從礦工費的概念說起。

簡單理解，和它的中文字面意思「汽油」一樣，就像道路中行使的每輛汽車都需要不斷消耗汽油，在以太坊等智能合約平臺中，每一個操作也都需要消耗Gas，Gas的多少代表在區塊鏈網絡中執行特定操作所需的成本，並最終作為手續費支付給礦工，因此很多地方也將其稱為礦工費。

Gas機製可通過付費激勵網絡生態，同時可有效防止網絡被大量無意義的交易堵塞，不過和比特幣不同，在智能合約平臺中，無論交易成功與否，都需要支付一定Gas，這是因為即使失敗，礦工依然為這筆交易的驗證計算消耗了部分資源。

在以太坊中Gas是用ETH支付的，其價格單位為gwei，1gwei等於0.000000001ETH。

以太坊倫敦升級之前，Gas費用計算公式為：

你可以把Gas limit理解成是汽車到某地最多需要的燃油量，Gas price則是當前加油站的燃油單價。

我們假設小王需轉給小李1個ETH，當前的Gas limit為21000個單位，Gas price為200gwei，其Gas費用為：21000 * 200 = 4200000gwei，換算為0.0042ETH，即小王轉賬時從賬戶總共扣除1.0042ETH，其中1ETH給到小李，0.0042ETH為礦工費。

2020年8月以太坊倫敦升級，為使得Gas價格波動更加平滑且更易被預測，引入EIP1559，Gas計算公式調整為：

GAS = Gas limit * (Base gas price基礎費用 + priority fee 礦工小費)

基礎費用根據當前區塊空間使用需求計算，且花費後直接被燃燒，用戶還可以設定一筆礦工小費(通常由錢包第三方自動設置)，用於在網絡擁堵時交易能盡快被處理。

那麽小王現在再轉給小李1個ETH，假設Gas限額21000個單位，基本費用的價格為100 gwei，小王另支付10gwei作為小費，其Gas費用：21000 * (100+10) = 2310000gwei，即0.00231eth，其中小王賬戶扣除1.00231eth，小李收到1eth，0.00021eth為礦工費，基本費用0.0021小費。

因為在以太坊上，當待處理交易數超過每個區塊的承載量，是通過競價模式來確定排序，支付更高的gas費用意味著更容易被礦工挑選出來收錄到最近的區塊，更快完成交易確認。

而隨著近年來DeFi和NFT市場的崛起，去中心化交易、鏈上套利、流動性挖礦等使得更多交易從原先的中心化交易平臺遷移到鏈上，進一步推動了Gas價格不斷攀升。

另外一些項目的搶購活動會導致Gas短時間急劇變化，因此有可能導致你當前交易支付的費用不夠完成所有執行費用，並可能進一步導致交易失敗，所以對即時交易，可多設置一些Gas費用，或在提交交易後及時執行加速操作。

單筆數十刀的交易費用是普通用戶不能承受之重，開發者們也在一直找尋解決方案，目前能看到的方向一是提升網絡擴展性的ETH2.0落地有望緩解Gas成本過高的問題，另一個是把應用遷移到交易成本較低的二層網絡L2。

不過ETH2.0仍還遙遠，L2有待於發展，轉出提幣仍需要支付高額手續費，且部分二層網絡需較長的提幣周期，尚不能滿足大部分用戶需求。

所以短期對個人來說，可能沒有什麽直接能降低鏈上交易成本的方法，如果不緊急的交易可以通過Eth Gas Station監控Gas波動，選擇網絡相對平穩時操作。

礦工費的高漲一定程度反映了鏈上活躍度，更活躍的鏈上數據也對網絡發展和市場估值起正向作用，但目前高額費用對用戶體驗還是有很大影響亟待解決。

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