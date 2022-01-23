什麽是去中心化交易所

近年來隨著DeFi的飛速發展，去中心化交易所DEX也呈現強勁的增長勢頭，那麽到底什麽是去中心化交易所呢？

DEX全稱Decentralized exchange，區別於傳統中心化平臺CEX，它有以下三個特點：

鏈上執行：所有的交易都通過智能合約執行，並需等待區塊鏈確認才算完成，而傳統交易所的數據記錄在中心化數據庫，可隨時回滾。

無需身份驗證：用戶只要有去中心化錢包賬戶即可直接登錄不同的DEX進行交易，不需繁復的註冊和KYC驗證。

無需資產托管：在去中心化交易所，加密資產直接保管在用戶自己的錢包中，用戶對資產有絕對控製權，大大降低了交易所跑路或作惡風險。

最早期DEX開發的主要理念還是復製已具備成熟市場的CEX模式，即采用訂單薄+撮合交易的做市模式，由於所有交易需等待鏈上確認，受限於區塊確認時間、Gas費等因素，交易效率低下，用戶體驗與中心化平臺有一定差距。

因此，像早期的Bancor、Kyber等DEX平臺，雖也引發一定市場關註，但用戶增長一直難有起色。

直到Uniswap的誕生，它沒有采用主流訂單薄交易，而是選擇了AMM自動做市商機製，正是AMM的出現，用戶可以在錢包直接快速地交換想要的代幣，從而幫助DEX真正走向大眾市場。

在Uniswap中沒有傳統交易所中的掛單界面，用戶通過swap兌換的方式來獲得想要的代幣，而各代幣間的匯率則由流動性資金池和AMM自動做市算法決定。

AMM算法即以數學公式來體現當前代幣的價格，具體來說，做市商(LP)將交易對中的兩種幣分別質押到流動性資金池中，兩種幣在資金池的比例決定了初始兌換匯率，當用戶進行swap後，價格將按照恒定乘積AMM公式波動。

所謂恒定乘積AMM公式為：

X*Y=K

其中X和Y分別代表池中兩種幣的數量，K為恒定數，即無論X和Y間交易多少次，它們的乘積都是不變的。

假如資金池中有10枚ETH和100枚U幣，我們拿1ETH來兌換U幣，ETH流動池增加到11，根據乘積不變，那U資金池的總量則要減少，這個減少的數量則為1ETH可兌換到U的數量，當然上述是理論，實際還要考慮滑點、交易手續費等費用計算。

Uniswap平臺為所有的流動性提供商提供0.3%的交易手續費分潤作為激勵，而在Uniswap之後更多如雨後春筍冒出的自動做市DEX，如sushiswap、pancakeswap等，還向所有LP做市商提供代幣激勵，即流動性挖礦，這也使得DEX市場的鎖倉資金量不斷增長。

目前Uniswap的資金池鎖倉量已超過80億美金，日均交易量數億美金，在2021年曾多次交易量超越全球頭部交易所Coinbase，對此業內也有不少分析認為，DEX超越甚至取代CEX，並不會太遙遠。

自動做市的去中心化交易所DEX因其簡單直接的用戶體驗、流動性挖礦激勵，以及較低的上幣門檻，滿足更多投機市場需求，在近一兩年來實現了用戶和市場份額的快速增長，但是否將取代傳統中心化平臺，還要打個問號。

AMM並不是十全十美，也有諸多限製，比如它只能完成即時交易，鏈上交易成本相對CEX仍偏高等，同時無審查製可能在未來也存在一定的監管方面風險，目前來說DEX和CEX更有可能會在相當長的一段時期內共存。

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