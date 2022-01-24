什麽是GameFi?

區塊鏈遊戲成為2021年熱門的區塊鏈產品項目之一。其中包括Axie Infinity、crabada等在內的鏈遊交易量曾創下一個月內超過5億美金佳績，引發各界矚目。而這股浪潮背後GameFi，即遊戲化金融概念更是借勢暢銷。那麽GameFi到底是什麽呢？它又有哪些吸引區塊鏈用戶意義呢？用戶怎樣加入？接下來我們圍繞著一系列疑問一起揭開GameFi那神秘的面紗。

早在2019年的互聯網峰會上，身為MixMarvel首席戰略官的Mary Ma在公開談話中就提到了GameFi這個詞語，也就是 GameFinance遊戲化金融。該概念倡導的是TradeFi(貿易金融)正在快速邁入GameFi（遊戲金融）通過遊戲的形式把中心化金融產品進行展現，並由此讓DeFi（去中心化金融）規則遊戲化 ,把遊戲裝備衍生品NTF化，可以認為它是DeFi和NFT發展的必然結果。 GameFinance核心意義在於讓參與用戶一邊在在享受遊戲帶來的快感，一邊還可以從中取得真正的財富收益。這和傳統玩遊戲的先支付充值才能再玩遊戲的差異來對比，無疑是巨大顛覆。

GameFi還通過遊戲化的設置對NFT賦予更實用的價值，例如：NFT道具不再僅僅是被掛在NFT交易平臺上的待出售商品，還能借助GameFi在遊戲裏的市場上直接進行交易，讓遊戲過程中的所有操作只要在鏈上完成，通過智能合約的規則約束，遊戲的資產歸使用者所有，平臺無權置喙。因此，這個過程的便捷性遠遠超過傳統遊戲中的體驗。

從某個程度上來講GameFi整合了Defi+NFT+遊戲，覆蓋了先質押代幣或者項目NFT,在挖礦模式基礎上遊戲化把遊戲模式以及遊戲過程和挖礦掛鉤，再把遊戲道具或NFT出售這兩種模式，全面增強了用戶的沈浸樂趣、互動樂趣、體驗樂趣。目前，GameFi頭部項目包括：Axie Infinity、crabada、Alineworlds、Cryptoblades等等。

GameFi的最大亮點就是P2E（PLay-to-Earn）,也就是在區塊鏈上基於完整代幣經濟學框架上鼓勵支持用戶實現的邊玩邊賺!

當滿足該前提條件下，GameFi允許用戶在遊戲中開采、收集可在市場上出售的NFT或加密貨幣。每個遊戲用戶只要定期參與都能獲得更多代幣或物品——例如質押獎勵、道具NFT和代幣獎勵，並將之出售賺取收入。事實上，早有不少玩家將這些區塊鏈遊戲當成自己的外快甚至是全部的經濟來源。當然，P2E行為包含相當的風險，用戶首先需投入資金來購買角色和物品，才可以參與遊戲。

以Axie Infinity為例，玩家可以在市場購買或出售Axie。 Axie Infinity屬於以太坊項目，Axie得用以太坊購買，以2022年4月1號，Axie（小寵物）的入門價大概是0.005ETH，折合當前幣價（15-18美元）。

區塊鏈有助於確保這些物品的可收集性，並創建有效的數字經濟。區塊鏈技術和NFT可以創建無法復製的數字產品。這就產生了數字稀缺性的概念。如需兌現，用戶需要將自己的NFT或加密貨幣存入NFT市場或像MEXC之類的交易平臺。畢竟，直接將其兌換成法定貨幣可能性相當小。因此，先出售換成穩定幣是不錯的選擇。出售NFT或代幣完成後遊戲玩家就可以將穩定幣兌換為所需的法定貨幣，方便接下來的兌現。此外，把穩定幣與加密貨幣卡一起使用也可以解決這個問題。

在區塊鏈世界，GameFi起到了中心化銀行的部分作用，在此類鏈遊中玩家可以完整的體驗股市、基金、期貨等所有傳統金融中所具有的金融方式。

因為區塊鏈網絡性能、手續費用成本等限製發展速度一直不溫不火。借助Defi日漸鞏固的技術基礎Gamefi得以快速爆發。以遊戲體驗為主的GameFi此類鏈遊註重下放玩家所有權，加重了遊戲的屬性，同時兼顧遊戲內數位資產的生態，使得遊戲在好玩的基礎上，類似主流數字資產的遊戲數字資產金融價值得到真正變現。

原生GameFi遊戲以NFT資產通過DeFi的借貸達到去中心化金融類似"挖礦"的收益目的，這一定程度緩解疫情下人們經濟壓力。閉經GameFi遊戲大多為卡牌類遊戲，二級交易市場相對繁榮，其頭部鏈遊具有完善的生態體系和龐大的用戶基礎。疫情讓許多人的經濟水平蒙受巨大損失。而挖礦剛好成為一種收入來源。在GameFi遊戲玩家收入將對標玩家的遊戲技能和遊戲時間。理論上，不同玩家每月可以通過挖礦SLP賺取200至1000美元。雖說挖礦收益低於交易NFT生物和物品時的收益。可不得不承認，對於任何需要固定收入的人來說，挖礦收益要安全得多。事實證明，這種挖礦加遊戲的娛樂方式在全球各地都受到普遍歡迎，例如《Axie Infinity》甚至已經成為菲律賓失業救濟的另一種選擇。

現實世界金融映射GameFi這種鏈遊，模糊了與新的虛擬世界邊界。GameFi逐漸成為承載整個區塊鏈行業向此趨勢發展的驅動馬達。

2021年作為元宇宙、NFT概念爆發年從有關概念的提出到各方積極布局就當下而言，在區塊量領域的算力與運算速度還遠不如互聯網世界，元宇宙更多會通過類似GameFi的形出現.

作為一個虛擬空間，NFT與GameFi的完美結合讓GameFi不止於遊戲。也許有那麽一天，人們通過遊戲的方式進行收藏、交易、贈送，以遊戲的方式進行理財、儲蓄、購物。個人可以在元宇宙實施創造、交易、玩耍和社交。甚至人們形成社區的方式也因此改變。

去中心化的元宇宙正在成為基於「邊玩邊賺」遊戲的虛擬現實生態系統的集合。

隨著元宇宙概念的不斷的得到多個行業的接受，各廠商在元宇宙概念的基礎上持續推出的創新成果，「區塊鏈+」中將替代「互聯網+」。遊戲產業更是如此，對遊戲資產、道具、裝備的所有權能深深影響著全球遊戲行業。眼下就我們所知，受歡迎的區塊鏈數字世界遊戲就已包括《Ember Sword》(售出1.2萬個虛擬地塊，創造了超過 4 億美元)、

《Treeverse》(市值 7180 萬美元)、《Somnium Space》、《CryptoVoxels》、《My Neighbour Alice》等多寬廣受用戶贊譽的遊戲。

總而言之，GameFi讓現實傳統遊戲中多方各自為陣的割裂狀況得到解方。每個用戶基於NFT串聯在一起，彼此間的虛擬資產的所有權屬得以明晰，在元宇宙中重塑起一個共享價值網絡世界。

GameFi為廣大區塊鏈玩家玩家角度提供了更優質高效的自主交易體驗，突破傳統遊戲的瓶頸壁壘，創造全新感受新價值，相信會是遊戲產業發展的新風向。

遊戲中的玩家用戶能夠完全掌控自己的遊戲角色、資產、道具，並當Token主導鏈遊的發展方向得以治理時，玩家可通過投票的方式對鏈遊進行優化升級。在運營方面的優點也不少。例如鏈遊的去中心化結構中，玩家可以參與鏈遊的運營和維護。當後續玩家用戶數量增多，早期玩家獲得的利益也會水漲船高。

此外，在其他區塊鏈行業，GameFi中心化銀行的部分作用依舊發揮出色。借助它，玩家可以完整的體驗股市、基金、期貨等所有傳統金融中所具有的金融方式。總的來講，鏈遊專案在GameFi尚處於初期探索模式，但前景可期。

當然，不可否認GameFi還有自身缺陷亟待克服。例如其高延遲的問題。因為很多玩家希望理想狀態的鏈遊是在不必下載的情況下可直接點擊相應鏈接或進入相應的商店，並伴有良好的交互效果。然而，就目前鏈遊來說，受限於區塊鏈的整體TPS速度，在鏈上交互時玩家未必都能享受如此的暢快遊戲體驗。而且，鏈遊玩家鏈遊設備的費用減少幅度並不大。比如Axie Infinity之類的遊戲，甚至預先要求玩家擁有3只寵物才能被批準進入遊戲。這意味著用戶具備一定的資金實力是玩遊戲的必要條件。此外，玩家若打算順利開啟鏈遊對區塊鏈知識也要有相當程度掌握。這個程度是否會改變？猶未可知。

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