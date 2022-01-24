NFT原是隸屬區塊鏈的一個條目。由於自身不可替代的特性和去中心化金融屬性，代表它可以用來象征獨一無二的東西，其價值不斷被挖掘，比如一塊元宇宙內土地的所有權，又或者是Cryptopunk不同的頭部圖像都可以用NFT達到目的。

2021年堪稱是NFT市場元年，有關的大事件讓人眼花繚亂：周傑倫發起的Phanta Bear一度雄踞NFT項目榜首、林俊杰去年用十幾萬美金購得Decentraland平臺上的三塊虛擬土地涉足元宇宙、阿迪達斯沃爾瑪等強大企業計劃自創NFT、央視認可NFT作為數字資產真實性與所有權的可靠證明…………不難發現包括明星大腕、互聯網巨頭企業知名媒體都紛紛入局NFT。尤其是在版權、音樂、遊戲、收藏品、藝術品、工業創新等幾乎都可以讓NFT發揮作用。與此同時，隨著最近各種熱門NFT遊戲、元宇宙等話題的展開，NFT無疑將再一次掀起一輪更大規模的爆發機遇浪潮。接下來，本文將著重講解NFT的定義、特點及應用領域.

以上為周傑倫發起Phanta Bear。（圖片來自Opensea）

解釋NFT（Non-FungibleTokens）即「非同質化代幣」之前，我們需要先了解一下同質化代幣的概念。同質化代幣即FT（Fungible Token），是指能夠互相替代、可任意拆分的代幣。

假設你手上的一個以太幣，我手上也是的一個以太幣，本質上沒有任何區別，同質化代幣就是這個意思了。與之相反，NFT則擁有唯一的、不可拆分的特性，與比特幣等數字貨幣一樣采用區塊鏈技術。 是區塊鏈賬本上的一個條目。這意味著它能用來代表獨一無二、不能篡改的事物。這一點源於NFT提供了一種標記原生數字資產所有權（即存在於數字世界，或發源於數字世界的資 產）的方法，且該所有權存在於中心化服務或中心化數據庫之外。例如，我們將遊戲道具、門票和數字藝術品通過區塊鏈鑄造成NFT，如此賦予這些資產唯一性、不可復製性。

早在2014年，由Counterparty創建的「Rare Pepes」把熱門 Meme 悲傷蛙表情包製成了 NFT 的應用。Meme 就是模因，即一種表情包、圖片、一句話、甚至一段視頻、動圖。

而NFT真正在區塊鏈的發展歷史大概不到五年。2017年，那個時候一個名叫CryptoPunks的項目在以太坊運行。

CryptoPunk這種藝術圖像集合包含了24×24、8bit樣式的不規則像素組成，數量大約有10,000個。它每個都有自己隨機生成的獨特外觀和特征。2017年11月28日，區塊鏈遊戲Cryptokitties（ 加密貓）公開上線運營並迅速流行起來，處於高價的的「虛擬貓」讓NFT這個概念一炮而紅。

此後，NFT的主要應用場景慢慢從加密遊戲拓展到收藏品、藝術品、域名、身份等領域。這當中藝術品、DeFi和遊戲分別主導了幾波與NFT有關的發展熱潮。

NFT的應用場景非常豐富，包括產權、遊戲等等都是它的應用範圍，具體的應用場景如下：

在知識產權領域。NFT可以代化一幅畫或者一首歌，一項專利或一段影片、一張照片等等其他的知識產權。在這個領域，NFT的獨特性起到專利局的作用，可以將每個獨一無二的東西進行版權 登記，識別專利。

例如，可用作遊戲中的寵物或者武器道具、遊戲服裝等其他的物品。2018年憑借NFT躥紅時的加密貓，在這個遊戲中每個貓都有特殊的標記編號。

第二個例子：實體資產。現實中的不動產等或其他的實物資產，也可以用NFT來表示進行代幣化。可以用作資產的流通等金融市場。

此外，NFT還可用於記錄和身份證明。驗證身份和出生證明、駕照或學歷證書等用NFT可保證結果的準確高效。這些以數字的形式進行保存，進而防止被濫用、篡改。

NFT質押是什麽？運作原理又是怎樣的呢？其實，NFT質押指的是把NFT鎖定在平臺或協議賺取質押獎勵及其他特權的方式。這樣一來，NFT持有者在享有NFT所有權的同時，還能賺取被動收入。事實上，NFT質押仍處於萌芽階段， 但與其他去中心化金融(DeFi)流動性挖礦的運作概念大同小異。根本原理在於用戶將NFT鎖定到平臺之後，獲得的獎勵將由年收益率(APY)、質押時長以及NFT的質押數量決定。由於NFT性質特殊，投資者和 收藏者通常選擇長期持有和投機交易，而NFT質押為他們提供了貨幣化資產的新機會，這樣可以吸引更多人參與其中，拉升市場對質押NFT的需求。質押NFT與質押比特幣(BTC)或以太幣(ETH)相 差無幾。只需準備好加密貨幣錢包，即可開啟NFT之旅。但是，並非所有NFT都能質押以賺取獎勵。具體要求因項目而異，最好在購買NFT之前核實所選項目的要求。

NFT質押則屬於加密貨幣領域賺取被動收入的全新方式。持有者可將NFT資產鎖定在去中心化金融(DeFi)平臺來獲得獎勵，所有這些都無需出售自己的NFT收藏品。

一方面，NFT持有者等同於擁有任何形式數碼檔案的擁有權，檔案本身可以有無限複製與發布的可能；另一方面，由於其可以區塊鏈技術追蹤擁有者資料的特性，以NFT証明自己是檔案的真正擁有者，滿足到數 碼藝術市場的要求而令NFT於全球交易市場冒起。

與DeFi流動性挖礦類似，NFT質押依賴於權益證明(PoS)機製來獎勵參與者。

就個人投資者來講，因為NFT整體供應量較低，因此質押回報可觀。但在更長遠的背景下看，NFT質押早已超越數字藝術收藏的意義，迎來了全新應用熱潮。

截至2021年末，大多數NFT質押都是通過邊玩邊賺遊戲得以實現。《MOBOX》和《Zookeeper》就是典型例子。有些項目也在平臺自行搭建起NFT質押功能，例如Doge Capital。

舉個例子，Zookeeper (ZOO)Zookeeper是一款遊戲化流動性挖礦DApp，可將NFT質押到不同的流動性資金池，每個資金池都有各自的專屬吉祥物。Zookeeper的所有流動性資金池都支持雙重挖礦機製，用 戶能同時賺取ZOO效用代幣和WanSwap流動性供應商(WASP)代幣作為獎勵。用戶如果想提高年收益率(APY)獎勵，可允許把代幣鎖定一段時期，最長為180天。此外，質押「ZooBooster」NFT能讓 獎勵最大化，並縮短WSLP的鎖定期限。 例如，NFT卡牌ZooBooster可通過購買DApp中的黃金寶箱或質押ZOO代幣獲得。

借助NFT收藏人士在一個人人可參與的區塊鏈系統不受限製的進行藝術品交易。繞過藝術品中介渠道數字藝術作品和收藏品，會隨著時間推移而升值。有些NFT項目會與NFT持有者社區分享收入 ，收入主要來自二級市場銷售和版稅。

眼下，NFT市場不斷發展壯大，開發人員、藝術家和收藏者都在為自己的NFT收藏品探索全新用例。最具代表性的新穎用例是將NFT用作質押平臺的效用代幣。例如，NFT收藏者在某些遊戲元宇宙中質押NFT，以此提升遊戲角色的技能，並賺取額外獎勵。

NFT為內容創建者、賣家和買家提供了許多優勢，具體取決於創建它們的平臺。使用以太坊中的NFT，智能合約是自動的：智能合約中的代碼一旦添加到區塊鏈中就無法更改，並且一旦滿足並 驗證了標準，就無法更改交易。這為創作者和購買者提供了安全保障。

對於創作者。區塊鏈技術和NFT為藝術家和內容創作者提供了一個獨特的機會來將他們的商品貨幣化。例如，藝術家不再需要依靠畫廊或拍賣行來出售他們的藝術品。他們可以將其作為NFT直 接出售給消費者，這也讓他們保留了更多的利潤。

對於收藏家。NFT允許收集者在數字世界中證明所有權。在NFT發明之前，無法證明數字藝術品或收藏品的所有權或真實性。通過NTF，投資者擁有他們

購買的不可替代代幣的真正所有權。當數字資產被標記化時，這會創造價值，因為可以證明其真實性和所有權，這也意味著它可以多次買賣。

任何市場都具有風險。數字藝術和收藏品等NFT市場正在高速發展但，這並不能保證這項投資永遠安全。特別是投資NFT有其獨特的風險。畢竟他們依然屬於新生事物。特別是幣圈的新用戶還 沒有足夠的經驗來判斷NFT的表現。投資NFT虛擬資產時，新興市場的波動性、流動性不足和欺詐風險是防範的重點。

NFT的估值在很大程度上取決於真實性、創造力以及所有者和買家的看法。目前，NFT需求將推動價格而不是基本面、技術或經濟指標。不少相關企業在股票市場的表現上看似風聲水起，但在元宇宙和NFT尚無實際業務收入和利潤，在元宇宙領域開展相關布局多處於仍在初始階段，研發投入尚未形成規模。

此外，知識產權問題相關的風險也不可忽視。投資用戶購買NFT的人只能獲得NFT的使用權，而不是知識產權。因此，在底層智能合約的元數據中必須優先考慮個人對特定NFT的所有權，例如版 權、商標、專利、精神權利和公開權。

第一，投資NFT相關概念的代幣：

投資NFT概念相關的代幣，這些代幣本身並非NFT，而是各個NFT項目（應用）的原生治理代幣或功能代幣，或者為NFT提供基礎設施的公鏈代幣。

目前NFT概念幣少說也有100種，Coingecko上 前100的NFT代幣總市值248億美元。有意參與的用戶不妨前往MEXC（抹茶）熱門NFT幣種板塊選擇相應代幣進行交易。

第二，直接購買NFT資產：

在一級市場或二級市場直接申購/購買NFT單品，比如加密藝術品、收藏品、遊戲道具、虛擬土地等。排名前十的NFT項目主要集中在加密收藏品、遊戲、虛擬土地這幾個領域。你可以去參與一 些大型藝術收藏品的一級市場拍賣，或者是在Opensea等二級交易平臺選擇心儀的項目和收藏一些單品，前提是你需要準備好錢包、相應公鏈代幣、平臺賬戶才可正式交易。

值得註意的是， 投資NFT單品對投資者的鑒賞能力、藝術價值判斷等有一定的要求，此外，還需要評估和衡量它的區塊鏈基礎、稀缺度、時間年齡、釋放速度等維度，因此這一方式更多體現的是一種身份認同 和社交屬性，更適合本身有收藏興趣和能力的用戶參與。

第三，鑄造發行獨有的NFT：

除了以上兩種方法外，發行自己的NFT也是獲益的途徑之一。需要強調的是，假如你是想自己發行鑄造一個NFT，那麽你可以選擇在OpenSea、Rarible等NFT鑄造平臺上上傳文件，鑄造發行。目 前NFT支持多種文件形式和格式，包括視覺文件JPG、PNG、GIF 、音樂文件MP3 等、3D 文件GLB等，先提前準備好文件，在平臺上連接錢包並根據提示將文件上傳，設置好NFT數量、作品描述 、版稅比例等信息就能達到目的。

NFT能把所有權和身份數據存儲在區塊鏈上將提高數據完整性和隱私性，以及在知識產權在內、出版等多個多個領域，多方位的應用，從而這些資產進行簡單、無需信任的轉移和管理，最終可 以起到降低各類交易的摩擦成本。與比特幣、以太坊等加密貨幣一樣，NFT同樣依靠區塊鏈進行交易。雖然比特幣、以太坊等主流加密資產也記錄在區塊鏈中，但NFT和它們不同的地方在於： 任何一枚NFT代幣都是不可替代且不可分割的。在未來，區塊鏈驅動的數字經濟的關鍵組成部分必然有NFT的一席之地。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。