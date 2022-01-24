什麽是SocialFi?

隨著Defi去中心化金融市場的發展以及人們對Web 3.0的期待，也有越來越多的去中心化項目嶄露頭角，GameFi、SocialFi等概念逐漸興起，2021年Axie等鏈遊走紅網絡使GameFi備受關註，也因此有很多輿論認為SocialFi將會成為加密領域的下一個引爆點。

SocialFi的定義是社交化金融，按其字面理解，可認為是Social(社交)+Finance(金融)，或者是Social+DeFi的組合，將社交經濟進行去中心化嘗試，通過社交代幣與參與者直接連接，並從中受益。

SocialFi有去中心化、開放性和用戶控製的特征。

傳統互聯網Web2.0時代Twitter、Facebook等社交網絡的模式是，通過用戶創建的海量信息內容，吸引流量，並賺取高額廣告費用，而用戶本身則成為了這些平臺的數字勞工，貢獻了大量時間精力卻無法獲得相應回報。

SocialFi將社交影響力通證化和金融化，讓每一個人可以通過輸出內容獲得收益，所以相對於傳統社交網絡，它最主要解決的就是利益分配和數據權益歸屬問題，讓用戶從「打工人」變為「主人」。

另外SocialFi基於智能合約和區塊鏈技術，可為用戶身份信息的隱私安全提供最大保護，而在傳統平臺用戶註冊信息存儲在運營方數據庫內，極容易被泄露。

雖說SocialFi領域仍處於早期，我們還沒有看到什麽能像推特等壟斷市場的產品誕生，但近年來這個領域也開始有越來越多的新概念與項目湧現，coingecko數據顯示Social Money版塊市值目前已超越14億美金。

在SocialFi中主要有以下幾大類劃分：

個人代幣

它是由個人影響力品牌支持發行的代幣，主要目的在於構建創作者與粉絲之間更為直接和緊密的聯系，比如這一板塊最知名的個人代幣發行平臺Rally，創作者可以生成發行專屬代幣Creator Coin，並可將其作為一種資格憑證，持有可享有會員特權，比如進入創作者的私人社群，購買VIP商品等。

社區代幣

代表性項目有Chilliz、Zora、CircleUBI和Loopss等，這類項目主要通過代幣激勵的形式來管理整個社區，社區內用戶可根據活躍度以及貢獻度劃分層級並享受相應權益。

SocialFi+社區的模式，其關註點可以不必局限於內容創作，通過社交代幣建立的社區同樣活躍在投資領域，它們可以通過投票機製與智能合約聚合資金尋找和發現投資機會，以Flamingo為例其社區成員有權共同決定要投資的NFT藝術品，且可以將購得的NFT進行分拆和借貸，或放到其他DeFi平臺做抵押。

去中心化社交平臺

這主要對標的就是當前傳統互聯網中的大型社交媒體網站，通過代幣機製讓內容創作者更公平的獲得收益回報。較為出名的一個項目是BitClout，其號稱通過工作量證明和區塊鏈構建一個Twitter 的去中心化替代方案，在去年3月，披露了包括紅杉資本、a16z、Coinbase Ventures在內的豪華投資背景，隨後多位推特大V認領BitClout賬號，因此在業內聲名鵲起。

在如今互聯網和加密世界中，社交影響力的價值其實也在不斷凸顯，比如之前埃隆·馬斯克不斷更新的推文，助推doge成為全球排名前十的加密資產。

還有各種Meme幣通過社區文化建立和傳播獲得關註度，其行情直接被社區熱度所左右。可見個人與社區的力量可以製造巨大的財富效應，所以我們認為這種將社交與金融屬性相結合的SocialFi將有望引領新的潮流，待底層技術進一步完善，將在未來的某一天實現爆發式增長。

不過SocialFi的發展也存在諸多挑戰，比如如何對內容設置合理的經濟激勵，目前市面上已有的去中心社交媒體普遍存在的一個問題是，影響力壟斷，進場較早或是本身影響力比較大的賬號容易在平臺獲得關註度的壟斷，而很多影響力較小的新用戶則很難獲取展現。

另外SocialFi同樣也要面臨監管的問題，如何在內容審查、言論自由和用戶權益之間尋找平衡，對所有社交類項目來說都將是不小的挑戰。

從DeFi到GameFi再到SocialFi，這是必然的去中心進化過程，雖說現在的SocialFi尚處於早期，但我們相信，未來已來。

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