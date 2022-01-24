互聯網經歷Web 1.0時代與Web 2.0時代後需要一個更加開放、公平、安全的網絡，也就是Web 3.0時代。隨著區塊鏈技術的爆發，Web 3.0走到市場的風口。

2014 年Gavin Wood 博士提出了一種革命性的Web 3.0設想。他的理念是：Web 3.0是為讓互聯網更加去中心化、可驗證、安全而發起的一組廣泛的運動和協議；Web 3.0願景是實現無服務器、去中心化的互聯網，即用戶掌握自己身份、數據和命運的互聯網；Web 3.0將啟動新全球數字經濟系統，創造新業務模式和新市場，打破平臺壟斷，推動廣泛的、自下而上的創新。

凱文.凱裏《失控》有句形象的描述「沒有開始、沒有結束、也沒有中心，或者反之，到處都是開始、到處都是結束、到處都是中心。」，同樣這句話也適用於Web 3.0的世界——沒有服務器、沒有中心，或者反之，到處都是服務器、到處都是中心。

Web 1.0

上世紀90年代用戶還只能在網上被動地瀏覽內容，即網站提供什麽用戶就看什麽，沒有任何互動，如谷歌、雅虎等門戶網站。我們將其稱為Web 1.0時期，用戶被動接受網站信息的投餵。其模式為平臺創造、平臺所有、平臺控製、平臺受益。

Web 2.0

隨著互聯網的發展，2004年Web 2.0到來，其最大特點是改變信息投餵模式，允許用戶自主生成內容，與他人和網站進行交互和協作，如blog、Facebook等社交媒體平臺。其模式為以用戶為中心的寫讀互聯網。

Web 3.0

從當前Web 2.0的現狀來看，其弊端逐漸展現：越來越中心化，數據安全和隱私保護問題越來越尖銳，如前幾年Facebook用戶數據泄露事件。Web 3.0的出現就是要解決這些問題，帶我們走向更「高效、公平、可信、價值」的互聯網世界。在這裏（數字）身份、資產和數據回歸個人，變得更加去中心化。其模式是用戶創造、使用者所有、使用者控製、分配。Web3.0也被稱之為去中心化價值互聯網。

階段 Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 關鍵詞 只讀 交互 去中心化 解釋 網站提供內容， 用戶閱讀內容 用户可生成内容， 与他人和网站交互 (數字)身份、資產和數據回歸個人 代表 yahoo等門戶網站 Facebook等社交平臺 各類DApp

隨著互聯網技術的發展，Web 3.0項目如雨後春筍般湧現，熱門板塊如公鏈、存儲、域名、瀏覽等。Gavin Wood 博士創建的波卡解決了區塊鏈 2.0 智能合約時代各種公鏈的跨鏈問題，波卡不僅可以實現資產跨鏈，也可以信息跨鏈，創造 Web 3.0 的基礎設施。存儲板塊Filecoin是一個Web 3.0協議，它為那些想把自己多余的硬盤存儲空間出租給需要存儲空間的人創造了一個市場。瀏覽板塊Brave項目的廣告攔截功能，用戶使用 Brave 瀏覽器上網，不會收到廣告的困擾。域名板塊Handshake項目用戶可以使用 HNS 支付註冊費用，並獲得加密密鑰作為域名所有權的憑證，所有通過 HNS 的域名交易都會被記錄在公鏈上。

優勢：

Web 3.0將帶來透明、可信的互聯網經濟模式

Web 3.0 的世界裏產生的數據歸使用者所有，在沒有得到生產者的授權確認之前，消費者無權使用。同時內容的所有者也可以獲得優質內容所產生的的受益。在某種程度上使用者既是消費者也是維護者。

Web 3.0 使用者享有全部內容的擁有權

在傳統互聯網領域，用戶作為內容的生產者，並沒有享受到相應的收益。例如用戶發表在Twitter上的文章，可能因為Twitter的一封公告而遭到刪除；又如在Apple音樂上花錢購買的版權音樂，也會因為版權到期而被從APP中刪除；網遊中的裝備也有可能因為開發商賺不到錢而消失。在Web 3.0世界中這些問題將迎刃而解，像產品和遊戲的改動需要經過社區的投票才行，開發者不再有獨裁的權利。

缺點：

目前Web 3.0還存在區塊鏈網絡擁堵導致效率低下、網絡費用高企轉嫁到普通用戶、智能合約漏洞被黑客利用攻擊等問題。由於Web 3.0 上手的難度超過區塊鏈、比特幣等，新用戶需要一定的時間才能熟練掌握，因此普及難度也大大增加。

Web 3.0的出現為我們提供了一個更加安全、高效、自由的互聯網模式，讓我們看到保護用戶隱私安全的可能性。盡管距離Web 3.0的實現還有很長的路要走，但隨著區塊鏈技術的發展，相信我們的互聯網環境會越來越安全和有趣。

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