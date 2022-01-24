一分鐘購買比特幣的分步教程

第一步，輸入網址 https://otc.mexc.com/trade/buy-usdt

第二步, 先完成身份認證，再完成支付方式綁定並激活

1.請根據相關要求填寫您的個人信息

2.請按照圖片要求上傳您的相關證件及手持照片，點擊“提交”

註：僅支持圖片且大小不超過1M，保證圖片清晰無曝光

3.等待審核結果

如果您是郵箱註冊，請通過郵件獲取您的審核結果

如果您是手機註冊，請通過短信獲取您的審核結果

【或者直接输入网址 https://otc.mexc.com/trade/buy-usdt 】

請註意：OTC用戶是有 T+1的提現限製.

閃電交易 【系統自動匹配符合條件的商家】

自選交易 【自行选择符合条件的商家】

第四步，在訂單詳情頁，確認付款金額（總價）和付款方式

在時限內，選擇一種支付方式完成付款，然後點擊“我已完成轉賬，下一步” ，然後二次確認

（請註意，您需要按賣家的支付方式，通過網銀、手機銀行或其他第三方支付平臺直接轉賬給賣家。如果您已轉賬給賣家，千萬不要點擊“取消交易”，除非您的付款賬戶已經收到賣家退款，如果您沒有真的付款，請不要點擊付款確認的“確認”按鈕，這是交易規則不允許的）。

如果您在交易中遇到什麽問題，可以在右側的聊天窗口，聯系賣家

附註:

如果點擊“我已付款“5分鐘後，您還沒有收到幣，可以點擊“申訴”，平臺客服會協助您處理此訂單

第五步，賣方放幣後，交易成功

您可以點擊“劃轉到幣幣賬戶”，將數字資產劃轉至幣幣交易賬戶；也可以點擊該按鈕上面的“查看資產”，看到剛購買的數字資產, 將數字資產劃轉至幣幣交易賬戶。

除了使用銀行轉賬購買，也可使用信用卡購買比特幣。

您可以在MEXC OTC市場購買USDT 再到現貨市場購買BTC，也可直接在OTC市場購買BTC。 購買BTC的好處是可作為幣本位合約的籌碼進行交易。您可點擊相關文章推薦查看關於他們的具體交易方法。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。