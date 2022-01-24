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輕松上手杠桿交易

2022.01.24 MEXC
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杠桿交易，是指利用本金作為保證金向平臺借幣，以撬動多倍資金來進行交易。

目前MEXC杠桿交易支持最高10倍杠桿，使收益放大十倍，當然虧損的風險同時也會放大十倍，所以在使用杠桿交易時請把控好風險。

 

為什麽要進行杠桿交易

1. 可以實現倍數收益。如您看漲某幣種行情，您可以利用本金作為保證金加持杠桿借幣，本金和借來的幣都「買入」該幣種來開多倉。例如，您看漲BTC行情，您可以持有BTC的同時，借入USDT，再購買更多的BTC，若市場行情上漲，則可實現收益的翻倍。

2. 可以實現做空收益。如您看跌某幣種行情，您可以利用本金作為保證金加持杠桿借該幣種「賣出」來開空倉，待行情下跌至理想價位再「買入」該幣種，進行還幣。例如，您看跌BTC行情，您可以持有USDT的同時，借入BTC，然後進行賣出，若市場行情下跌，您可以再買入BTC，進行還幣，則可實現做空BTC的收益。

 

如何進行杠桿交易

第一步，開通杠桿賬戶。

登入MEXC官網，在頂部菜單欄下選擇【杠桿交易】，

mceclip0.png
進入杠桿交易頁面後，點擊「開通杠桿賬戶」，成功開啟杠桿交易。

mceclip1.png

 

第二步，劃轉保證金。

點擊「劃轉」，從幣幣賬戶內轉1,000 USDT進入相應幣種的杠桿賬戶。

mceclip2.png

 

第三步，自動借幣買入。

在自動模式下，您無需手動借幣/還幣，系統會根據您的可用資產和下單數量自動判斷您是否需要借幣，當您下單額度大於當前可用資產時，系統自動為您借幣並下單，同時開始計算利息；您在訂單未成交或部分成交的情況下撤單，系統會自動進行還幣操作，以減少您閑置借貸資金產生的利息。

由於BTC/USDT交易對支持最高10倍杠桿，當前杠桿賬戶內的可用額度是10,000 USDT。這意味著當BTC價格為60,000的時候，您可以使用賬戶內資金，最高買入0.016個BTC。

如您使用6倍杠桿下單，您可輸入價格60,000，買入0.1個BTC。

mceclip3.png

成交後，您將用系統自動借入的5,000 USDT和賬戶內1,000 USDT的保證金，成功購買0.1個BTC

 

第四步，賣出自動還幣。

如果BTC價格運行到70,000，您可以選擇「市價」，快速賣出0.1個BTC。

mceclip4.png

成交後，您將獲得7,000 USDT。在系統自動還幣5,000 USDT後，您杠桿賬戶內還將剩余2,000 USDT。因此，您將獲得1,000 USDT利潤 (不計利息及手續費)。

 

總結

杠桿交易是通過借款來放大本金進行交易的方式，或可實現收益的倍數增長，不過風險也會隨杠桿的增加而增加。 您可以通過繼續閱讀MEXC成長學院其他杠桿相關文章，學習杠桿交易知識和技巧，熟練掌握杠桿交易。

 

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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