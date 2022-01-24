總資產：計價貨幣總資產+交易貨幣總資產*最新成交價

總負債：計價貨幣借入資產+交易貨幣借入資產*最新成交價+計價貨幣未歸還利息+交易貨幣未歸還利息*最新成交價

凈資產：總資產-總負債

可用資產：幣幣杠桿賬戶內用戶可用於發布委托單的幣，包括轉入和借入的部分。

風險率及強平：

風險率=總資產/總負債=（計價貨幣總資產+交易貨幣總資產*最新成交價）/ (計價貨幣借入資產+交易貨幣借入資產*最新成交價+計價貨幣未歸還利息+交易貨幣未歸還利息*最新成交價)*100%

例如，用戶用1000USDT借入0.1個BTC，市場價格為50,000 USDT時

總資產 = 1000+0.1*50,000 = 6000 USDT

總負責 = 0.1*50,000 + 0.0000033*50000 = 5000.17 USDT

此時，風險率為6000/5000.165 = 120%

若用戶在50000USDT賣出0.1個BTC，但市場價格上漲到55000USDT時，

總資產 = 6000 USDT

總負債 = 0.1*55,000 + 0.0000033*55000 = 5500.18 USDT

此時，風險率為 6000/5500.18 = 109.09%，已接近強平線。逐倉賬戶風險率等於或低於105%時，系統會對此交易進行強製成交，以歸還平臺資金。

強平線：

當用戶的風險率達到強平線，系統會觸發強平，自動對用戶的資產進行交易並歸還未還本息；

強平預警線：

當用戶的風險率達到強平預警線，系統會發送短信給用戶，提示用戶當前存在強平風險；

追加保證金線：

當用戶的風險率達到追加保證金線，系統會發送短信給用戶，提示用戶當前已接近強平，需要盡快補充保證金。

強平價 = [（計價貨幣借入資產+計價貨幣未歸還利息）*強平風險率-計價貨幣總資產] /（交易貨幣總資產-（交易貨幣借入資產+交易貨幣未歸還利息）*強平風險率）

在以上案例中，預計強平價格 = ( 6000 / (0.1+0.0000033)*105%) =57141 USDT

穿倉：

當用戶觸發強平後，強平程序會被強執行，若用戶的剩余資產不足以償還所有借款，此時會發生穿倉。用戶須及時轉入資產歸還借款，否則可能會因穿倉觸發平臺風控。賬戶被風控期間，用戶無法提現資產，也無法繼續交易杠桿產品等。



從杠桿賬戶劃轉出資產：

當用戶發生借貸時，可以將借貸本息折算後風險率高於200%的部分資產轉出到幣幣賬戶,轉出後杠桿賬戶的風險率不低於200%；當用戶無借貸時，可將賬戶中的全部可用資金轉出到幣幣賬戶。

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