杠桿交易利息的計算和收取

由於杠桿交易，需要以本金向平臺借款以實現本金的杠桿效應，用戶需要對借款部分支付利息。

在普通模式下，點擊交易界面中的【借幣】按鈕，打開借幣彈窗。您可以看到，當前幣種的實時小時利率。系統將基於轉入的本金數量，顯示一定倍數的可借數量，您可根據自身需要借幣的數量申請。

按小時利率計算單利，計息小時以用戶實際借入時間計算，每滿60分鐘計作1小時（從借貸成功之時算起，不足60分鐘按1小時計算），借貸成功當時計息一次，以後每滿1小時計息一次

用戶借貸資產歸還時以借貸訂單為單位，以申請借貸什麽幣種歸還什麽幣種為原則（包括融幣和利息）。

舉例說明：如果用戶在杠桿賬戶中通過1000 USDT本金，借了0.1個BTC，小時利率為0.0033%。

用戶在一小時內歸還時，需歸還0.1 * (1+0.0033%*1) = 0.1000033 BTC，此時若賬戶中的BTC不足0.1000033時，需將USDT轉換成BTC或充值BTC才能還款成功。

若用戶在第19個小時歸還（不到20小時），需歸還0.1 * (1+0.0033%*20) = 0.100066 BTC。

在普通模式下，用戶需要手動借幣還幣，請及時歸還借幣與利息，避免因遺忘造成的資金損失。

而自動模式下，用戶無需手動借幣/還幣，系統會根據用戶的可用資產和下單數量自動判斷用戶是否需要借幣，當用戶下單額度大於當前可用資產時，系統自動為用戶借幣並下單，同時開始計算利息；用戶在訂單未成交或部分成交的情況下撤單，系統會自動進行還幣操作，以減少用戶閑置借貸資金產生的利息。

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