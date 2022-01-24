MEXC圍繞MX Token打造了一系列的福利收益活動，旨在為MX社區，以及MEXC用户提供良好收益與交易體驗。

您可以在頂部選單列找到各個活動的入口。

MEXC Launchpad為平臺全球用戶提供低成本搶首發項目的機會，持倉MX即可輕松參與活動。 MX持倉用戶的專屬福利。

參與方式：一般需持倉MX 4-5天時間，平臺一天隨機快照使用者MX持倉情況，4-5天平均最小持倉數量即為可以投入參與Launchpad的MX數量。 平台根據總投入的MX，對專案代幣進行分配。

陽光普照活動是在項目預上線階段，由項目方發起投票上線，並為所有參與投票用戶可通過MX投票免費空投項目代幣的活動。MX持倉用戶的專屬福利。

參與方式：一般每個專案投票持續半天時間，使用者持有MX即可以在專案預上線階段，參與投票，根据MX投入数量免費領取代幣空投。

M-Day是MEXC平臺新幣折扣上線活動，用戶可通過交易主流資產或持倉主流資產，獲得抽籤資格，以極低的優惠價格甚至免費兌換優質項目新幣。

參與方式：M-Day分為兩種參與方式，一種是用戶通過在MEXC平臺交易，計算活動開始前2-3天的交易量，獲得抽籤數目;另一種是使用者通過持倉MX，獲得抽籤數目。 然後根據中籤數量可以獲得代幣分配。

MX-DeFi是新幣上線的使用者福利活動，用戶可通過質押MX或項目代幣獲取新幣獎勵。

參與方式：通常會有3天左右的質押時間，使用者需要質押MX或者專案方代幣至少1天時間，來獲得專案代幣獎勵。

Staking是一款操作簡單的收益產品，用戶可通過質押USDT或其他代幣來獲取相應代幣收益。

參與方式：使用者可以選擇鎖倉質押和持倉質押，鎖倉質押需要質押代幣至少1-30天不等，而持倉質押使用者則不需要鎖倉，在幣幣帳戶即可獲得相應的利息。

用戶可以通過這一系列收益活動，獲得更多參與加密貨幣世界的機會，提升對各個代幣的認知，同時很可能享受到高額的回報。

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