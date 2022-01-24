作為幣圈的一種新型衍生品，ETF產品正逐漸走入我們的視線。與傳統金融中的ETF產品類似，ETF產品具有交易成本低、交易方便等特點。不過對於大多數投資者來說，其概念和機製相對難以理解，那本文將帶您詳細了解什麼是ETF產品，以及交易時的註意事項。

ETF產品是一種帶有槓桿功能的衍生產品，對給定標的資產漲跌幅度進行追蹤，漲跌幅約為標的資產市場的2-5倍。

MEXC現已支持上百種以加密資產為標的的ETF產品，您可以在MEXC現貨市場進行ETF交易，不需要支付任何保證金，即可達到交易槓桿的目的，且無需擔心強平或者爆倉的風險

ETF產品的名稱用「幣種+槓桿倍數+多空方向」來表示。

例如，BTC3L表示3倍看漲比特幣，L為做多的縮寫。

ETH5S表示5倍看跌以太坊，S為做空的縮寫。

以BTC3L為例，如果BTC價格上漲1%，3倍做多BTC3L凈值會上漲3%，而對應的3倍做空BTC3S凈值會下跌-3%。

1.永不爆倉

ETF雖然帶有杠桿屬性，但本質依然是現貨。因此無論對標資產價格如何變動，都不會產生爆倉。

2.無需保證金，無需借貸

通過簡單的買幣賣幣操作即可實現倍數收益，也免於強平風險等問題。

3.複利效應、風險控製

ETF產品的再平衡機製使得其擁有復利投資效益，定時再平衡後，倉位盈利部分將自動補入新開倉位中，單邊或趨勢行情中收益更為明顯。

當對標資產超過一定閾值波動時，出現虧損的一方將觸發不定時再平衡，相當於自動賣出部分倉位，恢復至3倍杠桿，來控製倉位風險。

當行情單邊上漲時，L種類ETF產品將會自動加倉，放大利潤;S種類ETF產品則會自動砍倉，減小虧損。不過，當行情寬幅震蕩時，該再平衡調倉機製也可能使ETF產品產生一定的磨損。 以下為複利效應的實例。

ETF產品本質是通過固定槓桿基金的收益來確保ETF持有者享有標的資產每日收益的一個固定目標倍數。 所以ETF產品的價值即為其基金凈值，該價值追蹤了相應幣種的一籃子合約倉位。

平臺會時時公佈基金凈值，以保持高度透明性。

理論上講，基金凈值就是ETF份額在二級市場的公允交易價格。 但由於市場情緒的波動，可能在某一時段存在二級市場交易價格偏離ETF凈值的情況，從而導致一定的溢價。普通用戶來說，應該註意自己的下單價格不要和凈值有太大偏離，以避免遭受損失。

因幣價精度過低將會導致交易滑點加大，為提高價格變化靈敏度、保障交易體驗，單價低於0.1USDT的ETF產品將進行份額合並。合並後的資產數量將變為原來的1/10，單價將提高10倍，資產總額不受合並影響。

您可以在ETF交易中獲得比現貨交易更多的杠桿，繼而可能活動更高的利潤，同時，因其獨有的機製，在單邊行情下，極有可能獲得超額的利潤回報。您可以嘗試交易ETF產品，來體驗他獨有的優勢。

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