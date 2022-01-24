MEXC合約裏的所有合約均需要一定的保證金，更多倉位保證金也使合約有著更大的杠桿。

初始保證金： 開出倉位要求的最低保證金金額，同時初始保證金率（開倉倉位價值/倉位保證金）也表現了您的杠桿倍數。

維持保證金：維持倉位的最低的保證金要求，低於這個比例將觸發強平事件。

開倉成本：開倉總共需要的凍結資產，包含了開倉的起始保證金和可能的手續費。

實際杠桿率：當前倉位包含未實現盈虧的杠桿率。

在永續合約中，委托成本是指開某一個倉位所需的保證金總數，也叫倉位保證金。

正向合約（U本位合約）：倉位保證金 = 開倉數量x開倉均價 / 杠桿倍數

反向合約（幣本位合約）：倉位保證金= 開倉數量 /杠桿倍數

舉例：

正向合約

用戶使用25倍杠桿，在價格為 50,000 提交了0.1個BTC的BTCUSDT合約限價委托。

則用戶的倉位保證金= 50000x0.1/25= 200USDT

反向合約

用戶使用25倍杠桿，在價格為 50,000 提交了0.1個BTC的BTCUSDT合約限價委托。

則用戶的倉位保證金 = 0.1 / 25= 0.004BTC

在逐倉模式下，您可通過持倉信息欄，添加倉位保證金，同時也可以調整降低保證金提高資金效率。

在全倉模式下，您需要通過從幣幣賬戶轉入資金到合約賬戶來添加倉位保證金。

MEXC合約對於交易帳戶使用風險限額，這樣可以減少巨大強製平倉發生的可能性。 隨著倉位的增加，維持保證金和起始保證金要求也會提高。 保證金率將隨著風險限額的改變而提高或降低。

您可在這裡查看和更改您的風險限製。

以BTCUSDT合約為例，

在1個BTC以下的持倉量，其最大杠桿倍數為125倍，維持保證金率為0.04。

在合約交易中，您需要隨時註意您的保證金情況，更好地使用保證金能增加收益，減少風險。

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