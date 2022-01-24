计划訂單是一種根據市場條件自動將限價訂單轉換為訂單的訂單類型。 與市價單或限價單不同，计划單不會直接執行，而只有在觸發條件生效時才會實現。

计划訂單的優點是，一旦設置，它只會在市場滿足預定條件時自動執行。 您可以使用计划訂單进行合约止盈止损，或者僅在市場價格達到您想要的水準後才进行開倉。

可以執行计划訂單來開倉或平倉。

您需要選擇[計劃限價]或[計劃市價]，並請輸入觸發價格、價格和數量

您可以為您的觸發價格類型選擇「最新成交价」，「合理价格」和「指數價格」。 如果您選擇指數價格作為觸發價格類型，則只有當指數價格達到您想要的价位時，您的訂單才會被觸發。

有效期限：计划訂單的有效期 - 您可以選擇 24小時、7天或長期有效。

计划訂單可以與限價或市價單一起下達

當您下達限價或市價單時，您可以點擊「做多/做空止盈止损」並設置觸發价格。 通過這種方式，计划訂單將與限價單或市價單一起被下单。

您需要注意的是，此處下達的止盈止损訂單将会在觸發價格達到合理價格時， 以市場最优價格成交。

計劃訂單可以在持倉后下單

當您持有合約倉位時，您只需在倉位信息部分下達計劃訂單即可。

確認计划訂單后，您可以在[止盈止损]選項中看到它。 當設定止盈止损時，資產在觸發前不會被凍結。 因此，請確保您有足夠的資產來執行訂單，否則您的计划訂單可能無法執行。

假設您以50,000 USDT的價格買入BTCUSDT合约的0.1 BTC做多仓位。

您可以設置55,000 USDT止盈和49,000 USDT止損的计划訂單。

當BTCUSDT合约的合理價格達到55,000 USDT時，计划訂單將自動以市場最优價格執行，並實現約500 USDT的利潤。

BTCUSDT合约的合理價格達到49,000 USDT，觸發訂單將自動以市場最优價格執行，並在约100USDT止損。

止盈止损可以通过计划訂單实现，您可以使用它來控制風險並可能實現更多利潤。

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