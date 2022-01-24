U本位和幣本位合約的區別

MEXC合約提供的U本位合約(USDT本位合約)是正向合約，是以USDT 報價和結算的線性衍生產品，USDT是和美元價值掛鉤的穩定幣。

USDT結算合約的最大優勢是您可以簡單以法幣計算回報。這使得 U 本位合約更加直觀。例如，當您賺取 1000 USDT 的收益時，您可以簡單評估此收益幾乎價值 1000 美元 - 因為 1 USDT的價值近似於 1 美元。

MEXC目前提供上百個USDT本位合約交易對，您可以在合約界面左上角進行選擇。

在開倉前，請您先確保合約賬戶內有可用的USDT資產。

MEXC合約提供的幣本位合約是反向合約，是以加密貨幣作為保證金，也就是說，加密貨幣是其基準貨幣。以BTC幣本位合約為例，比特幣將用來作為初始保證金或者進行盈虧的計算。

幣本位合約的最大優勢是您可以提高您的資金使用效率，在持有加密貨幣的同時，可以進行合約產品的交易。同時，如果您需要以法幣計算回報，因以加密貨幣作為保證金，幣本位合約本身自帶1倍杠桿，風險雖有增加，但同時收益也可能隨之增大。

MEXC目前提供BTC和ETH幣本位合約交易對。在開倉前，請您先確保合約賬戶內有可用的BTC或ETH資產。

用戶選擇幣本位合約最重要的目的之一是它提供持倉返利，是希望長期持倉的交易者最理想的選擇。比特幣或者以太坊的持有者不需要將任何持有資產兌換成USDT就可以在MEXC合約市場進行對沖和交易。換句話說，用戶不需要低價賣出任何加密貨幣。

當牛市來臨時，投資者更傾向於繼續持有手上的加密資產。由於幣本位合約以幣結算，任何盈利都會直接轉化成你的加密貨幣長期持倉，這是長期增持所看到的加密貨幣的絕佳方式。

不過，當用戶除USDT外，沒有持有其他加密資產時，可能會更偏向於考慮使用USDT本位合約，享受MEXC合約市場提供的上百種合約交易對，用杠桿投資嘗試獲得收益。

U本位合約和幣本位合約各有優勢，以不同的加密貨幣來作為保證金和結算標的資產，用戶可根據自己的需求在MEXC合約市場進行交易。

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