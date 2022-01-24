很多區塊鏈領域的新手用戶對加密貨幣比較感興趣，但對加密錢包的情況就知之甚少了。加密錢包主要包含了硬件加密錢包（也叫冷錢包）和軟件加密錢包（也叫熱錢包）這兩大類。二者在許多方面具存在著相當的差異。今天我們就借此機會給大家講解一下這些與加密錢包有關的精彩內容。

首先，先了解一下加密貨幣錢包是一種以地址和私鑰為核心的軟件程序。一方面，分布式賬本依靠公鑰和私鑰對來簽署交易，以確保其真實性。另一方面，加密錢包可對分布式賬本上加密貨 幣交易時需要數字簽名的密鑰，加密錢包就可以對它進行追蹤處理。正是因為加密和去中心化機製的實現，加密錢包的安全性也才得以保證。

作為一個重要的工具，加密錢包記錄著我們在區塊鏈網絡的專屬賬戶。它本身並不存儲包括加密貨幣在內的數字資產（和我們現實中銀行賬戶一樣），而是將用戶的密鑰（公鑰和私鑰）進行保存記錄。而這個密鑰又放在於特定的區塊鏈之上。那麽，當我們使用加密錢包裏的加密貨幣時，也就意味著加密錢包的地址（由一個基於公鑰和私鑰生成的字母數字ID組成）和私鑰這兩個 「鍵」要先匹配才被允許操作。

比方說他人要接受你的加密錢包裏的轉賬資金，你只向對方提供加密錢包的地址即可，密鑰卻不可以透露給對方。因為密鑰是進入你加密錢包資產的唯一密碼，被對方獲取也就相當於加密錢包相關權限的出讓，錢包裏的資金就會受到赤裸裸的威脅。

軟件加密錢包,也就是熱錢包可以連接到整個互聯網。例如，當你在MEXC上創建賬戶並存入資金時，意味著你將把資金存入MEXC的熱錢包。但MEXC會將大部分用戶的資金轉移到 冷錢包。

為什麽把資產轉入到硬件加密錢包（冷錢包）呢？因為冷錢包是一種不與互聯網連接的錢包，具備離線使用的特點。它只使用物理媒介來存儲鑰匙，意味著如果不聯網也就沒有辦法進行 轉賬了。這大大削弱了黑客攻擊加密貨幣在內數字資產效果。

由此可見，冷錢包是"保存"用戶貨幣等數字資產的更安全方式。這種錢包更適合長期投資者，對於新手來說，只想購買少量的加密貨幣，使用熱錢包問題不大。但假設加密貨幣資產較大（涉及到幾百萬USDT以上的加密貨幣）還是建議使用冷錢包。

作為進入區塊鏈領域的第一步，擁有加密錢包很有必要。在區塊鏈世界，我們只要記得對錢包助記詞和秘鑰進行備份，那麽我們就不會忍受生活中丟了銀行賬戶那樣的不堪經歷。軟件加密錢包（熱錢包）錢包在交易市場上比較常見，但硬件加密錢包（冷錢包）是更安全性更勝一籌。但不管是哪一種錢包，而我們只有比較全面地去理解加密錢包的定義、底層原理及其分類、功能等知識，使用它才會更可靠、更便利。

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