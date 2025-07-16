邁向2025，迎接 Web3 新時代—從擴容到隱私的全景展望

近日，Equilibrium 發佈年度報告，深入分析了2025年區塊鏈行業的關鍵發展，並提出20個具體預測。這些預測涵蓋基礎設施擴容、隱私保護突破，以及用戶體驗和跨鏈協作的提升，勾畫出未來 Web3 行業的發展藍圖。隨著區塊鏈技術和 Web3 生態的不斷成熟，2025年將迎來革命性變革，區塊鏈將在更加高效、隱私友好和互操作的基礎上，推動數字經濟與社會的轉型。以下是 Equilibrium 發佈的2近日，Equilibrium 發佈年度報告，深入分析了2025年區塊鏈行業的關鍵發展，並提出20個具體預測。這些預測涵蓋基礎設施擴容、隱私保護突破，以及用戶體驗和跨鏈協作的提升，勾畫出未來 Web3 行業的發展藍圖。隨著區塊鏈技術和 Web3 生態的不斷成熟，2025年將迎來革命性變革，區塊鏈將在更加高效、隱私友好和互操作的基礎上，推動數字經濟與社會的轉型。以下是 Equilibrium 發佈的2
近日，Equilibrium 發佈年度報告，深入分析了2025年區塊鏈行業的關鍵發展，並提出20個具體預測。這些預測涵蓋基礎設施擴容、隱私保護突破，以及用戶體驗和跨鏈協作的提升，勾畫出未來 Web3 行業的發展藍圖。隨著區塊鏈技術和 Web3 生態的不斷成熟，2025年將迎來革命性變革，區塊鏈將在更加高效、隱私友好和互操作的基礎上，推動數字經濟與社會的轉型。以下是 Equilibrium 發佈的20項核心預測，揭示了未來 Web3 生態系統的主要發展趨勢及全景圖。

1. 擴容與性能的革命


1.1 以太坊擴容解決方案將突破2,000個
目前，以太坊生態的擴容方案包括多種解決方案，如 Layer 2（L2）和Layer 3（L3）等。預計到2025年，市場上將涌現超過2,000個擴容解決方案，涵蓋去中心化金融、支付、遊戲以及“企業級” L2 解決方案等多個場景。這些解決方案不僅有助於推動傳統公司向區塊鏈領域的擴展，還將大幅提升以太坊網絡的承載能力和普及程度。

1.2 以太坊擴容倍數將突破200倍
隨著 L2/L3 技術的不斷發展，以太坊的擴容能力預計將實現200倍的提升。這意味著，基於 Rollup 的擴容方案將有效緩解以太坊主鏈的擁堵問題，推動更多應用在以太坊上落地。

1.3 Solana交易處理能力突破5,000 TPS （非投票交易）
Solana 以其高吞吐量和低延遲的特點在區塊鏈領域脫穎而出。近幾個月，Solana 的非投票交易處理能力平均維持在每秒700-800筆，峰值可達3,500筆。預計到2025年，Solana 的交易處理能力將突破每秒5,000筆交易（TPS），較當前水平提升6-7倍，進一步鞏固其作爲高效公鏈的地位。


1.4 80%以上的 L2/L3 數據將發佈到替代 DA 層
隨著數據可用性層（DA）的創新發展，預計到2025年，80%以上的 L2/L3 數據將發佈到像 Celestia、EigenDA 等替代 DA 層。這將減輕以太坊主鏈的負擔，提高網絡的擴展性和效率。


1.5 ZK 擴容方案將超過 Optimistic 方案
隨著零知識證明（ZK）技術的成熟，預計到2025年，ZK 擴容方案（如Starknet、ZK Sync）將成爲主流，超過Optimistic 擴容方案。ZK 技術不僅能提高交易處理速度，還能保證更低的延遲和更高的安全性。

1.6 以太坊 Gas 限制將翻倍至60m Gas
隨著以太坊擴容方案的逐步實施，預計到2025年，Ethereum 區塊 Gas 限制將增加至60m Gas，這意味著以太坊網絡能夠承載更多的交易和數據。

1.7 每個以太坊區塊將由 ZK 證明
零知識證明將在2025年成爲以太坊區塊的標準工具。通過 ZK 證明，輕客戶端可以高效驗證區塊的正確性，降低驗證成本和延遲，提升網絡的整體性能。

1.8 通用型 zkVM 將實現30秒內證明以太坊主網區塊
零知識虛擬機（zkVM）技術將成爲以太坊擴容的重要組成部分。到2025年，zkVM 能夠在30秒內完成對以太坊主網區塊的證明，從而加速交易驗證和信息傳播。

1.9 跨區塊鏈的所有 ZK 證明將超過90%去中心化生成
隨著去中心化網絡的不斷發展，預計2025年90%以上的跨鏈 ZK 證明將通過去中心化方式生成，從而提高區塊鏈的透明性和安全性，降低單點故障的風險。


2. 隱私保護的崛起


2.1 隱私區塊鏈應用將迎來“ChatGPT時刻”
2025年，隱私保護將成爲區塊鏈技術的重要組成部分。隨著隱私保護需求的不斷增加，隱私區塊鏈應用預計將迎來類似 AI 技術的爆發期，爲用戶提供更強的隱私保護和數據安全保障。

2.2 Zama 的 MPC 閾值解密庫將成爲事實標準
Zama 推出的多方計算（MPC）解密庫有望成爲行業的事實標準。這將大大推動隱私保護技術的發展，使得區塊鏈上的數據可以在保證隱私的前提下進行處理和驗證。

2.3 Nym 的去中心化 VPN 網絡將達到 TOR 網絡的10%
Nym 項目的去中心化 VPN 網絡將成爲區塊鏈隱私領域的重要組成部分。預計到2025年，Nym 的去中心化 VPN 用戶將達到 TOR 網絡的10%，使得全球範圍內的互聯網用戶能夠享受更高的隱私保護。

2.4 至少一個主要 Rollup 將集成隱私計算
隱私計算將在2025年成爲 Rollup 網絡的重要功能之一。預計到2025年，至少會有一個主要的 Rollup（如Optimism、Arbitrum 等）將集成隱私計算能力，以支持更高隱私要求的區塊鏈應用。

2.5 至少3家新創企業將加速開發不可區分混淆（IO）技術
據瞭解，目前只有 Sora 和 Gauss Labs 等少數團隊在進行不可區分混淆（IO）技術的實施。考慮到該技術的潛力，預計它在2025年將獲得更多關注，至少會有三家新創企業籌集風險資金來加速開發並使其更具實用性。

2.6 加密內存池的採用率將持續低迷
儘管加密內存池技術能幫助減少有害的 MEV 攻擊（如搶先交易和三明治攻擊），但是由於其集成複雜性和市場需求的侷限性，預計加密內存池的採用率將保持在10%以下。

3. 共識機制與網絡架構的變革


3.1 至少一個現有網絡將從 PoW 或 BFT 轉向 DAG 共識
基於有向無環圖（DAG）的共識機制通過將數據傳播與交易排序（共識層）分離，提供了更適合分佈式系統的解決方案。DAG的數據結構確保排序的確定性，只要各節點最終擁有相同的 DAG，所有節點將得到一致的排序。預計到2025年，DAG共識機制將在區塊鏈網絡中得到更廣泛應用，至少有一個現有網絡（如Aptos、Sui等）將從工作量證明（PoW）或拜占庭容錯（BFT）轉向 DAG 共識，以顯著提升網絡性能。

3.2 QUIC 傳輸層將向 TLS 以外的安全組件開放
QUIC 協議作爲一種創新的傳輸協議，預計在2025年將進一步發展，並擴展支持 TLS 以外的安全組件。這一轉變將提升區塊鏈網絡的數據傳輸效率與安全性，增強其在去中心化應用中的可靠性。通過減少與 HTTP 的緊密綁定，QUIC 將在區塊鏈領域獲得更廣泛的應用。目前，Solana、Internet Computer 和 Sui 等區塊鏈網絡已開始採用 QUIC 協議，推動其在 P2P 網絡中的普及。

4. 用戶體驗與跨鏈協作


4.1 至少一個 Solana 應用將以 Rollup/ 網絡擴展方式運行
儘管 Solana 核心團隊專注於 L1 層的改進，業界已經觀察到 Solana 網絡正在朝著模塊化方向發展。與傳統的L2擴容方案不同，Solana 的擴展更多地關注爲開發者和用戶提供全新的體驗，實現更低的延遲和定製化的區塊空間，特別適用於那些在隔離環境下運行且對共享狀態依賴較少的應用，如遊戲和某些 DeFi 項目。預計在2025年，至少會有一個 Solana 應用通過 Rollup/ 網絡擴展推出，用戶體驗與原 L1 層無異，幾乎感知不到已轉移至擴展網絡，同時通過 Magic Block 或 Bullet 等技術支持更高效的操作。

4.2 超過25%的鏈上交易將以鏈抽象方式生成
鏈抽象技術將成爲2025年區塊鏈應用的關鍵，預計超過25%的鏈上交易將通過鏈抽象方式進行處理。這意味著用戶將不再需要關注底層區塊鏈的具體實現，提升了區塊鏈應用的普適性和易用性。

4.3 大多數新 Rollups 將在具有原生互操作性的 ZK 技術棧上推出
ZK 技術將成爲區塊鏈跨鏈協作的核心。到2025年，推出的大多數 Rollups 將基於具有原生互操作性的 ZK 技術棧，進一步提升不同區塊鏈之間的互操作性，實現無縫的數據和價值流動。

5.總結


2025年將是Web3領域的關鍵之年，創新的擴容解決方案、隱私保護技術以及跨鏈協作機制將對行業產生深遠影響。隨著區塊鏈技術的不斷進步，Web3生態將逐步邁向更高效、更安全且隱私保護更強的應用場景。未來的區塊鏈將呈現出更加多元化的面貌，同時賦予用戶更多的控制權、透明度和安全性。隨著技術的持續突破，Web3將成爲全球數字經濟的重要支柱，推動數字化轉型進入全新階段。作爲全球上幣速度最快、幣種最全、合約流動性最高的交易平臺，MEXC 始終關注區塊鏈技術的創新應用，積極探索 Web3 的發展趨勢。並致力於爲全球用戶提供更加高效、安全和優質的交易體驗。MEXC 的敏銳洞察力和領先技術將助力用戶在未來的數字經濟中獲得更多機會，參與到這一場數字化革新中。
免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


