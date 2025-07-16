2024 年 Meme 狂歡盛宴:聚焦 12 月熱門 Meme 幣

自 2020 年 $DOGE 暴漲以來，Meme 幣已成爲加密行業一個重要的投資板塊和文化現象。特別是在 2024 年，得益於多個熱門代幣的強勁驅動，Meme 幣市場展現出蓬勃的增長態勢，成爲加密貨幣領域內一個不可忽視的重要議題。





Meme 幣通常具有時效性強、週期快、爆發性強的特點，因爲交易所越早上線，用戶的收益相對越高。





隨著 2025 年的腳步日益臨近，讓我們一同回顧並盤點 2024 年 12 月的熱門 Meme 幣。









Dogecoin（DOGE）作爲最早的 Meme 幣之一，一直以來都以其獨特的魅力和社區支持而聞名。儘管在 2024 年 12 月的 Meme 幣熱潮中，*URLS-DOGE_USDT*可能不是漲幅最大的，但它在 Meme 賽道中保持了穩定的市值和交易量。DOGE 的成功不僅在於其背後的技術，更在於其強大的社區和持續不斷的文化影響力。









Pepe the Frog 是由美國漫畫家 Matt Furie 於 2005 年創作的廣爲人知的網絡迷因。Pepe 是一隻綠色的人形青蛙，最初是漫畫中的幾個角色之一，但很快就發展成爲一個突出的網絡圖標。2023 年 4 月中旬，以 Pepe 爲靈感的加密貨幣 $PEPE 正式面世。





PEPE 是一個備受矚目的 Meme 幣。隨著馬斯克連續發佈、轉發、回覆了 5 條關於 Pepe 相關的 Meme 圖，*URLS-PEPE_USDT* 的市值在短時間內突破了 113 億美元，創下了歷史新高。這一事件不僅展示了馬斯克對 Meme 幣市場的影響力，也再次證明了 Meme 幣與社交媒體名人之間的緊密聯繫。









Apple Dog 源於TikTok 上一隻愛吃蘋果的狗狗。這隻狗狗的短視頻在 TikTok 上迅速走紅，12 月 8 日的瀏覽量超過 1.7 億次。*URLS-APPLE_USDT* 代幣的爆發始於 12 月 4 日的發佈，當時市場反應平淡，但隨後價格開始快速上漲，最高一度飆升至 0.7185 美元，隨後經歷了回調。此外，知名投資人 Marc Andreessen 也發推稱這隻狗是「乖孩子」，進一步推高了 APPLE 代幣。





APPLE 代幣的成功不僅在於其背後的狗幣文化，更在於其結合了 AI、TikTok 熱潮、聖誕節營銷等多種元素，形成了強大的社區效應和炒作空間。









Fartcoin 誕生於一個名爲 terminal of truths 的人工代理模型，在對話中提到了馬斯克喜歡放屁的聲音，並提及了特斯拉汽車中加入放屁音效的功能，這激發了創建 Fartcoin 的靈感。Fartcoin 在 10 月 18 日正式誕生，並在隨後的時間裏逐漸獲得了市場的關注。





知名風險投資公司 a16z 的創始人 Marc Andreessen 在 12 月 13 日通過社交媒體轉發了關於 Fartcoin的推文，並獲得了 250 萬的觀看量；緊接著，在當天的 23 時 43 分，Solana Daily 發佈了一條關於當前最受矚目的五大 AI Meme 幣的推文，其中 FARTCOIN 位列第一，這條推文迅速收穫了 52.5 萬的瀏覽量。





受此利好消息影響，*URLS-FARTCOIN_USDT*應聲上漲約 10%，市值逼近 8 億美元，並在此後持續攀升。從 12 月8 日至 12 月 18 日，Fartcoin 的市值如日中天，不斷刷新記錄，最終成功突破了 10 億美元的大關，成爲 AI Agent 系列 Meme 之王。









Baby Doge Coin 的出現受到 Dogecoin 的啓發，自稱是狗幣的"孩子"。





本月，馬斯克在社交平臺發佈了兩張圖片，一張是狗狗席捲城市，另一張是老馬馱著小馬。在馬斯克發推文後，*URLS-BABYDOGE_USDT*的價格從低點飆升至 0.0{8}673 美元，日漲幅達到 90%。













Brett 源自 Matt Furie 的《Boy's Club》漫畫中的角色佈雷特，與 Meme 角色 Pepe the Frog 同源，被稱爲 Base 上 Pepe 最好的朋友。Brett 以其漫畫形象的自由精神和對遊戲的熱情，吸引了大量粉絲。





12 月初，*URLS-BRETT_USDT*價格一度飆升，一舉突破 0.2342 美元，其市值也達到了 25 億美元。而截至目前，儘管經歷了市場的波動，Brett 的市值依然穩健地維持在 13 億美元的水平，穩坐 Base 網絡 Meme 生態的頭把交椅。









Griffain 是一個專注於 Solana 生態系統的 Meme 幣項目，目標成爲 DeFi 領域的金融和社交強者。該項目專注於與Solana 區塊鏈的深度集成，爲投資者提供了更多的選擇和機會。同時，Griffain 還積極參與社區建設，與投資者和愛好者形成了緊密的聯繫和互動。





自*URLS-GRIFFAIN_USDT*上線以來，市值一路飆升，現已超過 3 億美元，並持續突破前高。這一暴漲不僅反映了市場對 Griffain 的高度認可，也預示了 AI 技術在區塊鏈領域的巨大潛力。









Meme 幣的崛起與發展，代表了加密市場中情緒化投資和社區驅動的獨特魅力。這些代幣不僅是市場投機的產物，更在文化、技術和社區的交織中展現出強大的生命力。投資者在參與 Memecoin 市場時也應注意風險管理，在追求高收益的同時，也要保持理性和謹慎的態度。





投資者在參與 Memecoin 市場時也應注意風險管理，在追求高收益的同時，也要保持理性和謹慎的態度。





