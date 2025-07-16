自 2020 年 $DOGE 暴漲以來，Meme 幣已成爲加密行業一個重要的投資板塊和文化現象。特別是在 2024 年，得益於多個熱門代幣的強勁驅動，Meme 幣市場展現出蓬勃的增長態勢，成爲加密貨幣領域內一個不可忽視的重要議題。 Meme 幣通常具有時效性強、週期快、爆發性強的特點，因爲交易所越早上線，用戶的收益相對越高。MEXC 交易所以其高效、快速的上幣機制而聞名，常常成爲新興 Meme 幣自 2020 年 $DOGE 暴漲以來，Meme 幣已成爲加密行業一個重要的投資板塊和文化現象。特別是在 2024 年，得益於多個熱門代幣的強勁驅動，Meme 幣市場展現出蓬勃的增長態勢，成爲加密貨幣領域內一個不可忽視的重要議題。 Meme 幣通常具有時效性強、週期快、爆發性強的特點，因爲交易所越早上線，用戶的收益相對越高。MEXC 交易所以其高效、快速的上幣機制而聞名，常常成爲新興 Meme 幣
新手學院/Learn/精選內容/2024 年 Mem...熱門 Meme 幣

2024 年 Meme 狂歡盛宴:聚焦 12 月熱門 Meme 幣

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Memecoin
MEME$0.001656+0.54%
狗狗幣
DOGE$0.17812-0.22%
Pepe
PEPE$0.00000607-0.65%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001682+4.01%
Sleepless AI
AI$0.06274-2.99%

自 2020 年 $DOGE 暴漲以來，Meme 幣已成爲加密行業一個重要的投資板塊和文化現象。特別是在 2024 年，得益於多個熱門代幣的強勁驅動，Meme 幣市場展現出蓬勃的增長態勢，成爲加密貨幣領域內一個不可忽視的重要議題。

Meme 幣通常具有時效性強、週期快、爆發性強的特點，因爲交易所越早上線，用戶的收益相對越高。MEXC 交易所以其高效、快速的上幣機制而聞名，常常成爲新興 Meme 幣的首發平臺。通過搶先上線新項目，MEXC 讓用戶有機會在早期就參與到 Meme 幣項目中，從而搶佔市場先機。

隨著 2025 年的腳步日益臨近，讓我們一同回顧並盤點 2024 年 12 月的熱門 Meme 幣。

Dogecoin（DOGE）


Dogecoin（DOGE）作爲最早的 Meme 幣之一，一直以來都以其獨特的魅力和社區支持而聞名。儘管在 2024 年 12 月的 Meme 幣熱潮中，*URLS-DOGE_USDT*可能不是漲幅最大的，但它在 Meme 賽道中保持了穩定的市值和交易量。DOGE 的成功不僅在於其背後的技術，更在於其強大的社區和持續不斷的文化影響力。

Pepe（PEPE）


Pepe the Frog 是由美國漫畫家 Matt Furie 於 2005 年創作的廣爲人知的網絡迷因。Pepe 是一隻綠色的人形青蛙，最初是漫畫中的幾個角色之一，但很快就發展成爲一個突出的網絡圖標。2023 年 4 月中旬，以 Pepe 爲靈感的加密貨幣 $PEPE 正式面世。

PEPE 是一個備受矚目的 Meme 幣。隨著馬斯克連續發佈、轉發、回覆了 5 條關於 Pepe 相關的 Meme 圖，*URLS-PEPE_USDT* 的市值在短時間內突破了 113 億美元，創下了歷史新高。這一事件不僅展示了馬斯克對 Meme 幣市場的影響力，也再次證明了 Meme 幣與社交媒體名人之間的緊密聯繫。

Apple Dog （APPLE）


Apple Dog 源於TikTok 上一隻愛吃蘋果的狗狗。這隻狗狗的短視頻在 TikTok 上迅速走紅，12 月 8 日的瀏覽量超過 1.7 億次。*URLS-APPLE_USDT* 代幣的爆發始於 12 月 4 日的發佈，當時市場反應平淡，但隨後價格開始快速上漲，最高一度飆升至 0.7185 美元，隨後經歷了回調。此外，知名投資人 Marc Andreessen 也發推稱這隻狗是「乖孩子」，進一步推高了 APPLE 代幣。

APPLE 代幣的成功不僅在於其背後的狗幣文化，更在於其結合了 AI、TikTok 熱潮、聖誕節營銷等多種元素，形成了強大的社區效應和炒作空間。

Fartcoin（FARTCOIN）


Fartcoin 誕生於一個名爲 terminal of truths 的人工代理模型，在對話中提到了馬斯克喜歡放屁的聲音，並提及了特斯拉汽車中加入放屁音效的功能，這激發了創建 Fartcoin 的靈感。Fartcoin 在 10 月 18 日正式誕生，並在隨後的時間裏逐漸獲得了市場的關注。

知名風險投資公司 a16z 的創始人 Marc Andreessen 在 12 月 13 日通過社交媒體轉發了關於 Fartcoin的推文，並獲得了 250 萬的觀看量；緊接著，在當天的 23 時 43 分，Solana Daily 發佈了一條關於當前最受矚目的五大 AI Meme 幣的推文，其中 FARTCOIN 位列第一，這條推文迅速收穫了 52.5 萬的瀏覽量。

受此利好消息影響，*URLS-FARTCOIN_USDT*應聲上漲約 10%，市值逼近 8 億美元，並在此後持續攀升。從 12 月8 日至 12 月 18 日，Fartcoin 的市值如日中天，不斷刷新記錄，最終成功突破了 10 億美元的大關，成爲 AI Agent 系列 Meme 之王。

Baby Doge Coin（BABYDOGE）


Baby Doge Coin 的出現受到 Dogecoin 的啓發，自稱是狗幣的"孩子"。

本月，馬斯克在社交平臺發佈了兩張圖片，一張是狗狗席捲城市，另一張是老馬馱著小馬。在馬斯克發推文後，*URLS-BABYDOGE_USDT*的價格從低點飆升至 0.0{8}673 美元，日漲幅達到 90%。



Brett （BRETT）


Brett 源自 Matt Furie 的《Boy's Club》漫畫中的角色佈雷特，與 Meme 角色 Pepe the Frog 同源，被稱爲 Base 上 Pepe 最好的朋友。Brett 以其漫畫形象的自由精神和對遊戲的熱情，吸引了大量粉絲。

12 月初，*URLS-BRETT_USDT*價格一度飆升，一舉突破 0.2342 美元，其市值也達到了 25 億美元。而截至目前，儘管經歷了市場的波動，Brett 的市值依然穩健地維持在 13 億美元的水平，穩坐 Base 網絡 Meme 生態的頭把交椅。

Griffain（GRIFFAIN）


Griffain 是一個專注於 Solana 生態系統的 Meme 幣項目，目標成爲 DeFi 領域的金融和社交強者。該項目專注於與Solana 區塊鏈的深度集成，爲投資者提供了更多的選擇和機會。同時，Griffain 還積極參與社區建設，與投資者和愛好者形成了緊密的聯繫和互動。

自*URLS-GRIFFAIN_USDT*上線以來，市值一路飆升，現已超過 3 億美元，並持續突破前高。這一暴漲不僅反映了市場對 Griffain 的高度認可，也預示了 AI 技術在區塊鏈領域的巨大潛力。

總結與交易指南


Meme 幣的崛起與發展，代表了加密市場中情緒化投資和社區驅動的獨特魅力。這些代幣不僅是市場投機的產物，更在文化、技術和社區的交織中展現出強大的生命力。投資者在參與 Memecoin 市場時也應注意風險管理，在追求高收益的同時，也要保持理性和謹慎的態度。

MEXC 交易所作爲全球知名的加密貨幣交易平臺，以其豐富的交易品種、高效的交易體驗和優質的服務質量贏得了廣大投資者的信賴和支持。因此，對於意圖把握 Meme 幣熱潮、探索新興投資機遇的投資者而言，MEXC 無疑是一個值得信賴與選擇的理想平臺。

以 MEXC APP 爲例，如何在平臺上交易DOGE/USDT呢？以下是具體步驟：

第一步：登錄 MEXC App，點擊【交易】；
第二步：點擊【現貨交易】，點擊交易對後直接搜索【DOGE/USDT】；
第三步：點擊【買入DOGE】。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金